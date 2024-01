Wear OS: Fossil steigt aus dem Smartwatch-Markt aus – Googles einstmals wichtigster Partner gibt auf

Googles Smartwatch-Betriebssystem Wear OS hat schon eine lange und wechselhafte Geschichte hinter sich, bei der es auch auf die Unterstützung ganz unterschiedlicher Marken angekommen ist. Über viele Jahre hatten die Uhren von Fossil eine wichtige Bedeutung, doch nachdem Google den einstigen großen Partner verärgert hat, steigt dieser nun vollständig aus dem Wear OS-Geschäft aus. Wirklich überraschend ist das nicht.



Seit dem letzten großen Neustart von Wear OS basiert die Verbreitung des Betriebssystems hauptsächlich auf den Smartwatches von Samsung sowie zu einem deutlich bescheideneren Anteil auf der Pixel Watch. Zwar steht Wear OS auch für andere Marken offen, aber Google hat durch die wirklich extreme Bevorzugung von Samsung viele andere Hersteller vergrault. Vor dem damaligen Neustart waren es vor allem die Smartwatch von Fossil, die die ganze Plattform überhaupt noch am Leben erhalten haben. Gedankt hat Google es nie.

Jetzt hat Fossil angekündigt, dass man sich vollständig von Wear OS und erst einmal auch dem gesamten Smartwatch-Markt verabschiedet. Wirklich überraschend ist das nicht, denn das Unternehmen hat schon seit 2021 keine neue Smartwatch mehr auf den Markt gebracht – dem Jahr, in dem Google den geheim gehaltenen Neustart mit Samsung durchgeführt hat. Damals war es so, dass man Samsung ein ganzes Jahr lang (!) exklusiv die neue Version angeboten hat, während andere Partner noch nicht einmal über den Release und eine mögliche Freigabe informiert wurden.

Schon damals dürfte bei Fossil wohl die Entscheidung gefallen sein, sich erst einmal vom Wear OS-Markt zurückzuziehen bzw. diesen zu pausieren. Weil sich an Googles Herangehensweise aber nichts geändert hat und man nach wie vor Samsung bevorzugt und Wear OS 5 erneut nur mit Samsung entwickelt, war auch eine keine Besserung in Sicht.

Fossils Statement

As the smartwatch landscape has evolved significantly over the past few years, we have made the strategic decision to exit the smartwatch business. Fossil Group is redirecting resources to support our core strength and the core segments of our business that continue to provide strong growth opportunities for us: designing and distributing exciting traditional watches, jewelry, and leather goods under our own as well as licensed brand names.