Wear OS 5: Google und Samsung arbeiten am neuen Smartwatch-Betriebssystem auf Basis von Android 14

Google und Samsung haben dem Smartwatch-Betriebssystem Wear OS vor längerer Zeit zu einem erfolgreichen Neustart verholfen und wollen dieses offenbar weiter in Schwung halten: Wie jetzt bekannt geworden ist, arbeiten beide Unternehmen am neuen Wear OS 5, das in diesem Jahr auf Basis von Android 14 starten und auf die neuen Galaxy Watches sowie natürlich die Google Pixel Watches kommen soll.



Das Smartwatch-Betriebssystem Wear OS ist nicht unbedingt für große Sprünge bekannt, weder funktionell noch in puncto Versionsnummer. Doch zumindest Letztes soll sich wohl ändern, denn nach Wear OS 4 im vergangenen Jahr wollen Google und Samsung schon in diesem Jahr mit Wear OS 5 statt einer Zwischenversion oder einem Mini-Update nachlegen. Wear OS 5 soll auf Android 14 und damit der zum Zeitpunkt des erwarteten Release neuesten Version des Betriebssystems basieren.

Details sind bisher noch nicht bekannt, sondern lediglich die Bezeichnung, der ungefähre Zeitrahmen sowie der Android 14-Unterbau. Die Entwicklung findet natürlich hauptsächlich bei Google statt, doch auch Samsung beteiligt sich und soll schon jetzt die neue Version auf ersten internen Geräten testen. Premiere dürfte es im Sommer auf der erwarteten Galaxy Watch 6-Familie feiern und später mit der Pixel Watch 3 etwas größere Aufmerksamkeit sowie vermutlich neue exklusive Features erhalten.

Auch wenn bisher noch gar nichts zu Wear OS 5 bekannt ist, lehne ich mich gerne sehr weit, und dennoch ohne großes Risiko, aus dem Fenster und behaupte schon jetzt, dass die Künstliche Intelligenz eine sehr wichtige Rolle spielen wird.

