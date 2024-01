Google Maps: Die längste Strecke der Welt, die ihr zu Fuß oder per Auto zurücklegen könnt – halb um die Erde

Die Google Maps Navigation sowie die vorhergehende Routenplanung sorgen dafür, dass die Nutzer auf dem besten Weg an ihr Ziel gelangen – auch über größere Distanzen. Es ist schon beeindruckend, dass die Routenplanung innerhalb weniger Sekunden Streckenlängen von mehreren Hundert Kilometern bis ins Detail berechnen kann. Aber das ist gar nichts gegen die längste zu Fuß begehbare Strecke der Welt.



Wer mit dem Auto sehr weite Strecken fährt, legt schon eine hohe dreistellige Kilometerzahl zurück und manchmal kann es auch in den vierstelligen Bereich gehen. In den fünfstelligen Routenbereich dürften wohl nur die allerwenigsten Nutzer jemals gekommen sein, aber rein theoretisch wäre das durchaus möglich. Wer sich schon einmal gefragt hat, was eigentlich die längste durchgehende Route der Welt bzw. der Erde ist, findet hier die Antwort.

Wer die Erde einmal zu Fuß umrundet, legt mehr als 40.000 Kilometer zurück. Doch bekanntlich könnte es aufgrund der Ozeane und anderer verkehrstechnischer Problemchen schwer sein, diese Strecke zurückzulegen bzw. es würde eine Kombination aus mehreren Verkehrsmitteln benötigen. Wer sich einer streckentechnischen Herausforderung ohne Wechsel des Verkehrsmittels stellen möchte, kann das auf der offiziell längsten Strecke der Welt tun. Diese hat derzeit eine Länge von 21.500 Kilometer zu Fuß und 22.654 Kilometern per Auto.

Diese Strecke führt uns von einer Hafenstadt im nördlichen Russland bis zum südlichen Zipfel von Südafrika. Das ist tatsächlich die längste Strecke der Welt, die zu Fuß oder auch mit dem Auto auf dem Landweg zurückgelegt werden kann. Zumindest wenn wir von einer Distanzstrecke ausgehen und nicht unzählige Umwege nehmen. Denn dann könnte man natürlich problemlos auch auf sechsstellige Werte oder gar in den Millionen-Kilometer-Bereich kommen.









Google Maps berechnet die längste Strecke der Erde

Und was hat das Ganze jetzt mit Google Maps zu tun? Weil es die längste Strecke ist, die ohne Verkehrsmittelwechsel auskommt und keinen Ozean überquert, könnt ihr diese tatsächlich mit der Routenplanung berechnen. Schon beim Aufruf werdet ihr bemerken, dass die Ladezeit etwas mehr Zeit als gewöhnlich in Anspruch nimmt. Eine Besonderheit erfolgt dann direkt nach dem Laden der Strecke, was man in der Form auch nur selten sieht: Die Strecke ist so lang, dass die Routenplanung soweit herauszoomt, dass die gesamte Erde zu sehen ist.

Natürlich kann man auch manuell stets so weit herausscrollen, aber standardmäßig sieht man so etwas bei der Routenplanung sehr selten. Interessant ist aber auch die Angabe der Streckenlänge, denn diese hat sich in meiner Beobachtung innerhalb von drei Wochen mehrmals geändert – zum Teil um knapp Hundert Kilometer. Das dürfte schlicht und einfach daran liegen, dass die Strecke durch 17 Länder sowie 6 Zeitzonen führt und die Wahrscheinlichkeit für eine Streckensperrung, Baustelle, Umwege oder sonstige Dinge recht hoch ist.

Wer sich jetzt gleich auf den Weg machen möchte: Zu Fuß seid ihr in 199 Tagen am Ziel – Anfahrt nach Sibirien nicht eingerechnet. Mit dem Auto sind es nur 325 Stunden. Allein für die Tankstopps oder gar Ladestopps dürft ihr aber viele zusätzliche Stunden einrechnen und vielleicht möchtet ihr auch nicht durchfahren, sondern ein- zwei Mal übernachten 🙂

» Die Strecke bei Google Maps

