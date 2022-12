Google Pixel Roadmap: Diese Smartphones kommen in den nächsten drei Jahren – schnelle Übersicht (Leak)

Google setzt mehr denn je große Hoffnungen in die Pixel-Smartphones, deren Portfolio sich in den kommenden Jahren weiter vergrößern und die Marktanteile steigen lassen soll. Wir haben uns bereits ausführlich die Pixel-Roadmap der nächsten drei Jahre angesehen und am letzten Tag des Jahres wollen wir uns noch einmal eine Übersicht verschaffen. Es wird deutlich, dass Google große Stücke auf Pixel und Tensor hält.



Das Pixel-Portfolio besteht im Smartphone-Bereich bisher aus den Flaggschiff-Geräten im Herbst sowie den Budget-Geräten im Frühjahr/Sommer. Grundsätzlich wird man das beibehalten, aber die Anzahl der Geräte wird steigen und es kommen die Foldables dazu. Wie es langfristig weitergeht, ist bisher nur grob skizziert und hängt auch immer von den Verkaufszahlen der vorherigen Jahre ab, aber dennoch hat man natürlich Pläne, die eher lose und mit fortschreitender Zeit verstärkt verfolgt werden.

Vor wenigen Tagen haben wir euch die Pixel-Roadmap für 2023 bis 2025 ausführlich vorgestellt und jetzt wollen wir uns das Ganze nochmal ohne große Kommentare in der schnellen Übersicht ansehen. Beachtet bitte, dass es sich bei der Roadmap nur um die Geräte handelt, die Google als Smartphone einstuft – also auch das Foldable. Weitere Geräte wie das Pixel Tablet, Pixel Tablet Pro, die Pixel Watch oder das erwartete Pixel Glass sind darin nicht enthalten. Weitere Details im verlinkten Artikel.

2023

Pixel 7a (Lynx) – Frühjahr 2023

(Lynx) – Pixel Fold (Felix) – Frühjahr 2023

(Felix) – Pixel 8 (Shiba) – Oktober 2023

(Shiba) – Pixel 8 Pro (Husky) – Oktober 2023

(Husky) – Tensor G3 (Zuma) – SoC für Pixel 8 und Pixel 8 Pro









2024

Pixel 8a (Akita) – Frühjahr 2024, nur bei Pixel 7a-Misserfolg

(Akita) – Pixel 9 (Komodo) – Oktober 2024

(Komodo) – Pixel 9 Pro (Caiman) – Oktober 2024

(Caiman) – Pixel 9 Pro (Caiman) – Oktober 2024, erstmals zwei Pro-Modelle

(Caiman) – Pixel Fold 2? In Planung, abhängig vom Pixel Fold-Erfolg

Tensor G4 (Redondo) – SoC für Pixel 9 und Pixel 9 Pro’s

2025

Pixel 9a – Frühjahr 2025, nur wenn es kein Pixel 8a gab

– Pixel Flip – Alternatives Foldable, ähnlich zum Samsung Galaxy Z Flip

– Pixel Fold 2/3? – In Planung, abhängig vom Pixel Fold und Pixel 2

– Pixel 10 – Oktober 2025, nur wenn es kein Pixel Flip gibt

– Pixel 10 – Oktober 2025

– Pixel 10 Pro – Oktober 2025

– Pixel 10 Pro – Oktober 2025

– Tensor G5 – SoC für Pixel 10’s und Pixel 10 Pro’s

