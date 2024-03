Google Play Games: Jetzt gibt es auch Windows-Spiele für den Desktop – das sind die ersten Titel

Schon vor längerer Zeit wurde Google Play Games für Windows gestartet, mit dem sich Google das Ziel gesetzt hat, die Android-Spiele auf den Desktop zu bringen. Weil sich mutmaßlich nicht ganz so gut angenommen wird wie erwartet, hat man jetzt einen weiteren Schwerpunkt angekündigt, für den schon erste Titel verfügbar sind: Es werden native Windows-Spiele über den Play Store vertrieben.



Erst vor wenigen Tagen hat Microsoft den Android-Abschied aus Windows angekündigt und auch bei Google scheint man mit dem Erfolg der Android-Apps (bzw. Spiele) am Desktop nicht ganz zufrieden zu sein, sodass man jetzt die Bandbreite in die andere Richtung erweitert: Über den Google Play Store sollen künftig sehr viel mehr native Windows-Spiele vertrieben werden, die sich auf gewohntem Wege installieren lassen.

Windows-Spiele im Google Play Store wurden schon seit einiger Zeit in sehr geringem Umfang getestet und daher stehen auch schon erste Titel bereit, in Zukunft soll das aber zu einem Schwerpunkt werden. Damit tritt Google zumindest theoretisch in Konkurrenz zu Stores wie Steam, allerdings mit einem sehr viel bescheidenerem Funktionsumfang und natürlich auch Spielekatalog.

Persönlich würde ich dringend davon abraten, Windows-Spiele über den Google Play Store zu kaufen. Das Stadia-Debakel ist erst etwas mehr als ein Jahr her und in puncto Produktpflege ist Google nicht unbedingt zu trauen. Wer längere Zeit Spaß am Zocken haben möchte, sollte daher bei den etablierten Plattformen bleiben.









Die aktuell verfügbaren Titel:

