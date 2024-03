Android: Google Uhr kann jetzt direkt nach dem Wecker über den Wetterbericht informieren (Screenshots)

Die Android-App Google Uhr bietet eine Reihe von Möglichkeiten, wobei der Wecker sicherlich zu den am häufigsten genutzten Funktionen gehört. Jetzt wird ein Update ausgerollt, das in Kombination mit dem Bedtime-Modus direkt nach dem Abschalten des Weckers über das aktuelle Wetter sowie die Prognose für den Tag informieren kann.



Viele Android-Nutzer dürften sich von ihrem Smartphone wecken lassen und die Chance ist recht hoch, dass dafür die App „Google Uhr“ zum Einsatz kommt. Diese wurde zuletzt durch eine Reihe von Integrationen ausgebaut, zu denen unter anderem eine Anbindung an die Wetterdaten gehört. Jetzt wird das Ganze in Kombination mit dem aktiven Bedtime-Modus weiter ausgebaut und soll schon am frühen Morgen Informationen liefern.

Direkt nach dem Ausschalten des Weckers wird auf dem Display der aktuelle Wetterbericht gezeigt, der sowohl aus der derzeitigen Wetterlage als auch der Vorschau für den Tag besteht. In den Einstellungen für jeden einzelnen Wecker lässt sich festlegen, ob der Wetterbericht eingeblendet werden soll oder nicht. Grundsätzlich könnten das sicherlich viele Menschen sehr praktisch finden, doch ob man diese Information unmittelbar nach dem Aufstehen im benommenen Halbschlaf benötigt, muss jeder für sich selbst beantworten.

Das Update auf die Version 7.7 wird in diesen Tagen ausgerollt.

