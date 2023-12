Google Uhr: Wie wird das Wetter? Neue Oberfläche im Pixel-Design wird getestet (Screenshots + Video)

Die Android-App Google Uhr hat zuletzt eine Reihe von Updates erhalten, zu denen neben einer optimierten Oberfläche auch die Integration der Wetteranzeige gehört – in diesem Fall gar mit einer eigenen Companion-App. Jetzt wird die automatische Wetteranzeige nach dem Ende eines Alarms überarbeitet und erhält eine übersichtlichere Oberfläche. Diese sieht zwar schicker aus, enthält aber weniger Informationen.



Seit einiger Zeit bietet die Google Uhr die Möglichkeit, nach dem Ende des Alarms den aktuellen Wetterbericht zu zeigen, um den verschlafenen Nutzer informiert in den Tag zu bringen. Wir haben in diesem Artikel ausführlich darüber berichtet. Die Oberfläche erscheint direkt nach dem Abschalten des Alarms und besteht aus einer Reihe von Informationen zum aktuellen Wetter, dem Wetter im Laufe des heutigen Tages sowie morgigen Tages. Auf dem linken und mittleren Screenshot könnt ihr das sehen.

Jetzt wird eine überarbeitete Form dieser Oberfläche für erste Nutzer ausgerollt, die ihr auf dem rechten Screenshot sehen könnt. Die Darstellung sieht auf den ersten Blick freundlicher aus und lässt sich gerade in den müden Minuten nach dem Aufwachen sicherlich leichter lesen. Allerdings gehen Informationen verloren, wie etwa der nette umfassende Text sowie die Aussichten auf das morgige Wetter. Natürlich kann man hinterfragen, ob man direkt nach dem Aufstehen über das Wetter von Morgen informiert sein muss, aber dennoch war es eine nette Beigabe.

Im folgenden Video könnt ihr sehen, wie sich diese Oberfläche in einer Animation zusammensetzt.









Die neue Oberfläche erinnert mehr an das Pixel-Design und scheint ein nächster Schritt zu sein, dieses auch in den breit verfügbaren Google-Apps zu etablieren. Es erinnert auch ein wenig an einen Sperrbildschirm, auf dem sich viele Informationen finden können. Derzeit wird das nur auf Pixel-Smartphones getestet, aber eine Verbreitung für alle Nutzer scheint in diesem Fall recht wahrscheinlich zu sein. Zukünftig vielleicht mit weiteren Infos neben dem Wetter.

Wer sich an dieser Oberfläche stört, kann sie jederzeit über die Weckereinstellungen abschalten und stattdessen die App wie gewohnt automatisch nach dem abgeschalteten Weckruf beenden.

