Android: Microsoft schmeißt das gesamte Android-Ökosystem aus Windows 11 – warum gerade jetzt?

Microsoft hat über einen langen Zeitraum daran gearbeitet, eine Brücke zwischen den Android-Smartphones und Windows zu schaffen, zu der seit einiger Zeit auch die Nutzung von Android-Apps auf dem Windows-Desktop gehörte. Doch jetzt hat man überraschend das Aus für die Android-Apps unter Windows angekündigt und viele Beobachter fragen sich, warum sich Microsoft zu diesem Schritt entschlossen hat, der etwas überstürzt wirkt.



Ich lehne mich einmal aus dem Fenster und behaupte, dass es bis heute keine perfekte Verbindung zwischen Android-Smartphone und Windows-Desktop gibt. Natürlich hat sich jeder Nutzer seine digitalen Gerätschaften optimal eingerichtet und die Cloud macht ein übergreifendes Arbeiten möglich, aber die perfekte Symbiose – wie auch immer die aussehen könnte – gab es bisher nicht. Microsoft ist (oder war?) auf dem besten Weg dahin, kam mit den eigenen Ambitionen aber kaum voran.

Jetzt hat man das Aus für die Android-Apps unter Windows angekündigt, die zwar völlig unabhängig von der Smartphone-Anbindung gewesen sind, aber dennoch vor gar nicht all zu langer Zeit von Microsoft als wichtiger strategischer Schritt gefeiert wurden. Wirklich vorangekommen ist man zwar auch in diesem Bereich nicht, denn es wurde nicht weltweit angeboten, die Integration in Windows hätte Optimierungspotenzial gehabt und mit dem Amazon App Store als Partner hatte man es sicherlich nicht leicht. Aber dennoch hätte kaum jemand erwartet, dass Microsoft so schnell einen deutlichen Schlussstrich zieht.

Die Einstellung wirkt fast schon überstürzt, denn sie wurde am Dienstag verkündet und schon ab Mittwoch hat man den Amazon App Store versteckt. Auch Amazon wirkt etwas überrumpelt und hat nur eine kurze FAQ mit den wichtigsten Infos bereitgehalten. Es lässt sich daher nur spekulieren, ob etwas zwischen Amazon und Microsoft vorgefallen ist oder Microsoft einen Strategiewechsel vollführt.









Warum jetzt?

Weil das gesamte Projekt bisher gar nicht die Möglichkeit hatte, wirklich abzuheben, ist der Zeitpunkt überraschend. Wären Android-Apps unter Windows so wichtig, wie Microsoft uns das damals erklären wollte, wäre man sicherlich länger drangeblieben. An der Bedeutung von Android kann es nicht liegen, denn die ist auf absehbare Zeit gegeben. Warum sollte sich Microsoft davor verschließen? Ein Wechsel hin zu einer iOS-Anbindung in Partnerschaft mit Apple kann man wohl ebenso ausschließen.

Auch ohne Details zu kennen, kann man sicherlich festhalten, dass dieser Schritt für Microsoft wichtig sein muss. Hat es etwas mit der Copilot-KI zu tun, die unter Windows möglichst konkurrenzlos bleiben soll? Haben mobile Apps unter Copilot ausgedient? Der aktuelle KI-Fokus könnte eine Rolle gespielt haben – oder ist es doch etwas ganz anderes…? Offiziell spricht man davon, dass das Projekt ein finanzieller Flop gewesen ist, doch das taugt kaum als gute Begründung.

Plant Microsoft ein Multi-Device-Windows?

Da man bei Microsoft sicherlich nicht auf ein Ende der Smartphone-Ära spekuliert und sich sowohl Android als auch iOS verschließt, kommt eine weitere Variante ins Spiel: Microsoft bringt Windows Phone zurück bzw. wird mit Windows 12 ein Multi-Device-Betriebssystem schaffen, das sowohl auf Computern als auch Smartphones nutzbar ist. Entsprechende Indizien gab es schon mehrfach und tatsächlich scheint diese Variante der Geschichte bisher am Plausibelsten. Alle Infos zum möglichen Windows Phone-Comeback und den Hinweisen darauf findet ihr in diesem Artikel.

