Vertrauen in Google: Ein absolut sicherer Datenspeicher, aber leider kein zuverlässiger Betreiber (Kommentar)

Google gelingt es seit vielen Jahren, die Nutzer für die eigenen Produkte zu begeistern und an sich zu binden – obwohl der Umzug zu einer anderen Plattform mittlerweile recht einfach ist. Neben dem funktionellen Aspekt ist es vor allem das Vertrauen in Google, das die Nutzer an die Produkte bindet. Und damit gibt es mittlerweile eine große Schere zwischen dem Vertrauen in das Unternehmen Google und den Datenspeicher Google.



Google ist in sehr vielen Bereichen aktiv und hat fast überall ernstzunehmende Konkurrenz. Dass die Nutzer im Google-Netzwerk bleiben, dürfte an der Kombination aus guter Funktionalität, guter Integration und der Datensicherheit liegen. Gerade bei den Workspace-Produkten spielt der letzte Punkt die entscheidende Rolle. Denn alle Nutzer und Unternehmenskunden wissen, dass die Daten bei Google sicher sind. Realistisch betrachtet muss nicht befürchtet werden, dass bei Google ein Datenleck auftritt oder das Unternehmen die Nutzerdaten für andere Zwecke, als die die man angibt, missbrauchen würde.

Gerade bei wichtigen Daten spielt das eine sehr große Rolle und sorgt dafür, dass kleinere Konkurrenten kaum eine Chance haben. Denn wenn es darauf ankommt, geht man doch lieber auf Nummer sicher. Während es den Nutzern egal sein kann, woher beispielsweise das Musikstreaming stammt, ist es bei den Cloudanwendungen anders. Google dürfte wohl zu den Unternehmen zählen, in die die Nutzer das größte Vertrauen haben.

Das steht im kompletten Gegensatz zum verlorenen Vertrauen in das Unternehmen Google, um das es nicht ganz so gut bestellt ist. Und so kommt es auch, dass das Vertrauen hauptsächlich in den alten Produkten liegt, die seit vielen Jahren am Markt sind. GMail, Drive, Drive-Apps, Websuche, Chrome, Android – alles Apps, die seit bald zwei Jahrzehnten oder gar mehr angeboten werden. Neue erfolgreiche Google-Plattformen muss man hingegen mit der Lupe suchen. Das geht seit vielen Jahren gut, ob das eine Grundlage für die Ewigkeit ist?

Oder zusammengefasst: Man kann sich auf Google verlassen. Doch wenn man Pech hat, dann ist man verlassen…

