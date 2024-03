Kurios: Microsoft wirbt in den Google-Suchergebnissen für die Bing-Suchergebnisse – verrückt oder genial?

Nach der Google Websuche ist Microsoft Bing in vielen Ländern die zweitgrößte Suchmaschine, die aber dennoch vergleichsweise geringe Marktanteile hat. Um das zu ändern, geht Microsoft immer wieder merkwürdige Wege, die man nicht unbedingt als klassisches Marketing bezeichnen könnte. Aktuell gibt es die kuriose Situation, dass Microsoft bei Google Werbung für die Bing-Suchergebnisse schaltet.



Viele Unternehmen werben in der Google Websuche für ihre Produkte, Dienstleistungen oder Webseiten und es gibt keinen Grund, warum das nicht auch Microsoft tun sollte. Dass Microsoft in der Google Websuche für die Bing-Suchmaschine wirbt, ist etwas merkwürdig, aber ebenfalls nicht unbedingt erwähnenswert. Was man aktuell in einigen Ländern für eine Kampagne fährt, ist es aber dann doch: Denn die Bing-Werbung innerhalb von Google führt zu den Bing-Suchergebnissen.

Wie ihr am obigen Beispiel sehen könnt, führt Microsoft die Google-Werbeklicker nicht auf die Bing-Startseite oder eine andere Landingpage, sondern direkt in die Suchergebnisse. Man landet also von den Google-Suchergebnissen in den Bing-Suchergebnissen. Ob das für Microsoft unbedingt lohnend ist, sei mal dahingestellt. Denn immerhin könnten die Nutzer dadurch die Suchergebnisse direkt vergleichen und trotz aller Google-Kritik heißt es immer wieder, dass Bing einfach zu schlecht ist.

Würde Google das ähnlich handhaben und bei Bing für die Google-Suchergebnisse werben, hätten wir einen Kreislauf, der den Unternehmen mit jedem Klick Geld kostet. Ich gehe allerdings nicht davon aus, dass Google die Websuche bei Bing bewerben wird.

» Google krempelt das Internet um: Die neue Ära ersetzt Webmaster durch Künstliche Intelligenz (Meinung)

[Search Engine Roundtable]