Google krempelt das Internet um: Die neue Ära ersetzt Webmaster durch Künstliche Intelligenz (Meinung)

Google ist für sehr viele Webseiten der größte Trafficbringer und hat durch eine Reihe von Produkten erheblichen Einfluss auf die Trafficströme im gesamten Web – von der Websuche über Discover bis hin zum Werbenetzwerk. Umso mehr steht Googles Umgang mit KI und die Verbreitung der KI-Inhalte unter Beobachtung, denn die aktuelle Entwicklung lässt für so manche Webmaster und redaktionell gepflegte Portale nichts Gutes erahnen.



Die Künstliche Intelligenz betrifft sehr viele Branchen und kann zu größeren Veränderungen führen, auf die sich alle Beteiligten einstellen müssen – das gilt natürlich auch für die Medien. Schon heute stammen viele Inhalte nicht mehr ausschließlich aus menschlicher Tipparbeit und gerade die großen Verlage haben längst eingestanden, dass ein wachsender Anteil der Inhalte von einer KI erzeugt wird. Man kann davon halten was man will, aber aus rein wirtschaftlicher Sicht ist das nachvollziehbar.

Auch bei Google, das in einer Mehrfachrolle auftritt, gibt es rund um die KI größere Veränderungen. Denn Google ist jetzt nicht mehr nur Trafficbringer und Monetarisier, sondern mit Gemini und Co auch noch Inhalteersteller. Schon an diesem Punkt könnte man die Frage stellen, wofür Google die Webmaster bzw. deren Webseiten überhaupt noch benötigt. Aber erst einmal der Reihe nach: Ich hatte bereits vor einigen Wochen geschrieben, dass Google an der Suchmaschine der Zukunft arbeitet, bei der die berühmten „zehn blauen Links“ wohl keine große Rolle mehr spielen werden.

Google zahlt für KI-Inhalte

Doch während die Arbeit an der Suchmaschinen-Zukunft noch theoretischer Natur ist, haben zwei aktuelle Schritten bereits den Weg vorgezeichnet. Am breitesten durch die Medien gegangen ist die KI-Kooperation mit Reddit. Google zahlt dem Onlineforum ganze 60 Millionen Dollar pro Jahr für den Zugang zur großen Datenbasis, damit diese Inhalte von der Gemini-KI verwendet werden können. Das ohnehin schon (in den USA) omnipräsente Reddit wird damit noch breiter im Google-Netzwerk vertreten sein und es allen anderen Webseiten schwer machen.









Google zahlt für Veröffentlichung von KI-Inhalten

Aus meiner Sicht noch gewichtiger ist ein Schritt, der in den Medien kaum Erwähnung fand: Google bezahlt Webmaster für die Veröffentlichung von KI-Inhalten. Es gibt bis zu 10.000 Dollar pro Jahr für die Veröffentlichung von mindestens 3 KI-Artikeln pro Tag. Erstellt werden die Artikel ausnahmslos von einer bisher nicht öffentlich zugänglichen Google-KI. Man dürfte damit wohl bezwecken, sowohl diese KI zu testen als auch die Websuche-Algorithmen darauf zu trainieren, solche Inhalte zu erkennen und entsprechend damit umzugehen.

Google setzt auf KI-Inhalte

Und damit schließt sich der Kreis. Denn wenn Google zukünftig im großen Stil auf die Verbreitung von KI-Inhalten setzen würde, kämen viele Publikationen unter die Räder. Mit der Websuche hat Google die Macht, die Besucherströme zu lenken und mit dem Werbenetzwerk hat man erheblichen Einfluss darauf, auf welchen Seiten das Geld verdient wird. Die Datenbasis für die KI kauft man sich an anderer Stelle ein, sodass die heute noch sehr große Vielfalt im Web aus KI-Sicht nicht mehr benötigt wird.

Das klingt vielleicht ein wenig Dystopisch, aber Google hat die beschriebene Richtung schon heute eingeschlagen. Die Auswirkungen werden vielleicht noch etwas auf sich warten lassen, aber der Anfang ist gemacht. Das gilt nicht nur im Web, sondern auch auf den Google-Plattformen wie YouTube. Schon vor einigen Monaten hatte ich beschrieben, wie YouTube mit KI die YouTuber ersetzt, die am Ende kaum noch gebraucht werden.

