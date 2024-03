Chromebooks: Ist euch das schon aufgefallen? Darum sind die Buchstaben auf der Tastatur kleingeschrieben

Google hat vor vielen Jahren die Produktkategorie der Chromebooks aus dem Boden gestampft, die sich äußerlich kaum von normalen Windows-Laptops unterscheiden und daher eigentlich nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist. Doch jetzt weist Google auf ein Erkennungsmerkmal hin, das so manchem Nutzer vermutlich noch gar nicht aufgefallen ist: Warum sind die Buchstaben auf der Chromebook-Tastatur kleingeschrieben?



Wir haben alle täglich eine Tastatur vor uns, ob nun physisch am Computer oder virtuell am Smartphone/Tablet. Wer einigermaßen geübt ist, dürfte diese aber gar nicht weiter beachten und blind tippen oder im Fall der Touchscreens eher unterbewusst und mit Muskelgedächtnis arbeiten. Daher ist die Chance sicherlich recht groß, dass vielen Chromebook-Nutzern ein eigentlich sehr offensichtlicher Unterschied zu normalen Laptops noch gar nicht aufgefallen ist: Alle Buchstaben auf der Tastatur sind klein geschrieben.

In einem interessanten Blogbeitrag erklärt Google nun, warum die Buchstaben auf einer Chromebook-Tastatur kleingeschrieben und bei den meisten anderen Laptops in großen Buchstaben gedruckt sind. Man holt kurz aus und erklärt, dass die Großschreibung auf den normalen Tastaturen eher historisch bedingt ist, weil man das „schon immer so gemacht“ hat und es sich einfach etabliert hat. Ob es dafür entsprechende Richtlinien der Hersteller oder gar von Microsoft gibt, ist mir nicht bekannt.

Google hingegen wollte mit den Chromebooks in allen Bereichen einen Neuanfang wagen und hat daher auch die Tastatur der Geräte weitgehend verschlankt, sodass viele Tasten schon seit der ersten Generation über Bord geworfen wurden. Und als man gerade dabei war, fing man an über die Buchstaben nachzudenken. Es gab wohl interne Diskussionen, aber man war sich schnell einig, dass die Darstellung in Kleinbuchstaben die richtigere wäre.









Ihr bekommt, was ihr seht

Die Tastatur sollte der Vorgabe folgen, dass die Nutzer das am Bildschirm sehen, was sie auf der Tastatur drücken. Und da eine Tastatur standardmäßig Kleinbuchstaben schreibt, müssen diese folglich auch klein aufgedruckt sein. Denn die Großschreibung ist ein Sondermodus, der sich nur über die gedrückte SHIFT-Taste, CAPS-LOCK oder durch Software-Features erreichen lässt. Und so wie die Zweit- und Drittbelegung nur klein aufgedruckt ist, sollten dann eben auch die Buchstaben dem entsprechen, was eigentlich gesendet wird.

Die Erklärung ist durchaus schlüssig, denn die allermeiste Zeit tippen wir Kleinbuchstaben – warum also Großbuchstaben auf der Tastatur haben? Dazu kommt, dass die vermehrte Nutzung von Großbuchstaben oftmals als Schreien interpretiert wird. Auf dem Smartphone ist das Problem bekanntlich ganz anders gelöst, denn dort werden die Buchstaben so gezeigt, wie sie getippt werden. Auf den allermeisten physischen Tastaturen ist das mangels Dutzender Displays nicht möglich.

Jetzt bin ich gespannt: Ist euch dieser Unterschied bisher aufgefallen? Ich habe schon auf vielen Tastaturen und auch auf Chromebooks getippt, aber mir ist das tatsächlich niemals aufgefallen. Ohne nach unten zu schauen, hätte ich auch beim besten Willen nicht sagen können, wie die Buchstaben auf meiner aktuell genutzten Tastatur aussehen. Geht es euch da ähnlich?

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 7.03.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!