Chromebooks: Google arbeitet an universellem App Store; App Mall für Android-Apps, PWAs und Linux-Apps

Über mangelnde Flexibilität können sich Nutzer eines Chromebooks sicherlich nicht beschweren, denn die ChromeOS-Geräte unterstützen gleich drei verschiedene Formen von Apps – so viele wie kein anderes Betriebssystem in diesem Umfang. Das bedeutet allerdings auch, dass es unterschiedliche Anlaufstellen für diese Apps gibt und gerade neue Nutzer sich erst zurechtfinden müssen. Um das zu erleichtern, wird Google in Kürze eine „App Mall“ starten.



Chromebooks haben als Geräte begonnen, deren Betriebssystem und auch die Leistung der verbauten Komponenten rund um den Chrome-Browser und dessen Anforderungen aufgebaut ist. Doch diese Zeiten sind lange vorbei und heute können Chromebooks neben den Web Apps auch Android-Apps sowie Linux-Anwendungen ausführen. Auf der Suche nach Chromebook-Apps können die Nutzer also den Play Store, den Chrome Web Store sowie weitere Downloadmöglichkeiten nutzen. Das ist flexibel, aber nicht praktisch.

Aus diesem Grund dürfte Google in Kürze eine neue vereinte Oberfläche starten, die derzeit als „App Mall“ in Entwicklung befindlich ist und wohl die wichtigsten Anlaufstellen zusammenfassen soll. Die Bezeichnung ist da recht eindeutig, denn während es einzelne Apps in den „Stores“ (Geschäfte) gibt, wird die Sammlung als „Mall“ (Einkaufszentrum) bezeichnet. Wie das genau aussehen kann, ist noch nicht bekannt, aber die Entwicklung dürfte bereits weit vorangeschritten sein.

Obiger Screenshot zeigt nicht die Mall, sondern nur die Explore-App von ChromeOS. Zwar steht die App Mall noch nicht zur Verfügung, doch die Webversion des Stores wird unter der URL discover.apps.chrome/ zu finden sein, die schon jetzt existiert, aber noch eine Fehlermeldung zurückgibt.

