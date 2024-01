Google ersetzt jetzt viele Mitarbeiter durch Künstliche Intelligenz – ob das wirklich eine gute Idee ist?

Das Jahr 2024 hat für Google-Mitarbeiter nicht gut begonnen, denn schon seit zwei Wochen gehen beinahe täglich Berichte über Umstrukturierungen und verkleinerte Teams über den Ticker: Google hat bereits Tausende Mitarbeiter entlassen und offenbar wird ein nicht geringer Teil davon schlicht und einfach durch Künstliche Intelligenz ersetzt. Ob das wirklich eine gute Idee ist, dürfte sich schon sehr bald zeigen.



Viele Google-Mitarbeiter dürften in diesen Tagen um ihren Job zittern, denn das Unternehmen befindet sich in der personellen Aufräumphase. Doch statt wie im vergangenen Jahr praktisch auf einen Schlag 12.000 Mitarbeiter vor die Tür zu setzen, geht es diesmal tröpfchenweise voran und umfasst selbst vermeintlich wichtige Teams innerhalb des Konzerns. Wir haben euch erst kürzlich eine Übersicht der Kündigungen gegeben und auch die Notwendigkeit der Entlassungen hinterfragt.

Ein gemeinsamer Nenner vieler Personalkürzungen ist es, dass die Mitarbeiter in den dafür geeigneten Bereichen durch Künstliche Intelligenz ersetzt werden. Das betrifft die Bereiche des Kunden-Support, der Mitarbeiterverwaltung, die Großkundenbetreuung und sogar Teams zur Qualitätssicherung. Also alles Bereiche, die bisher schon teilautomatisiert gewesen sind und bei denen wohl ein nicht unerheblicher Teil der Fälle bereits von Algorithmen bearbeitet wird.

Man wird die Menschen sicherlich nicht vollständig aus den Abteilungen verdrängen, doch der KI-Anteil erheblich erhöht werden. Es sind nur grobe Details zu den Kündigungen bekannt, aber nicht zu den eigentlichen Teamgrößen. Somit lässt sich auch nicht bewerten, ob beispielsweise ein Abbau von 1.000 Qualitätstestern als viel, sehr viel oder vielleicht auch nur wenig eingestuft werden muss. Dennoch gibt es die Richtung vor und jeder kleine Erfolgsschritt dürfte zu weiteren Kündigungen führen.









Wichtige Geschäftsbereiche in der Hand der Künstlichen Intelligenz?

Ich denke, dass die zunehmende Kontrolle der KI zwar nicht aufzuhalten ist, aber vielleicht nicht gerade in diesem großen Stil und gleich allen wichtigen Geschäftsbereichen Einzug halten sollte. Google Ads ist DAS Kerngeschäft von Google, das für knapp 90 Prozent der Umsätze sorgt. Sollte man die wichtigen Werbekunden wirklich in die Hand einer KI geben, statt ihnen wie bisher den roten Teppich auszurollen? (überspitzt gesagt).

Die Google Websuche ist nicht nur der Ursprung von Google, sondern bis heute finanziell gesehen das wichtigste Produkt. Über die Qualität im Vergleich zur Konkurrenz kann man streiten, aber sollte man die Stellung der Suchmaschine wirklich durch den Abbau von Qualitätstestern gefährden? Ähnlich sieht es bei YouTube aus, dessen finanzielles Glück und vor allem die Reichweite und Bedeutung der Plattform an vielen YouTubern hängt. Weil zuletzt immer wieder bedeutende YouTube mit dem Gedanken spielen, die Plattform zu verlassen (Hallo Mr. Beast), sollte man auch ihnen den roten Teppich nicht unbedingt unter den Füßen wegziehen.

Personalabbau als KI-Werbung?

Auf der anderen Seite muss man bei der ganzen Entwicklung aber auch sagen: Wenn nicht Google, wer dann? Immerhin hat Google sehr große KI-Pläne und will die Künstliche Intelligenz anderen Unternehmen anbieten, damit diese ebenfalls immer mehr Prozesse automatisieren können. Was wäre eine bessere Werbung, als wenn Google das Produkt selbst erfolgreich einsetzt? Man kommt wohl aus vielerlei Hinsicht zukünftig kaum drumherum, immer mehr Mitarbeiter durch KI zu ersetzen. Ob einem das gefällt oder nicht…

