Microsoft Office 2024: Das sind die neuen Features

Nach rund drei Jahren gibt es von Microsoft endlich wieder eine neue Office Version. Das neue Office wird eine Stand Alone-Version, was bedeutet, dass hier auch wieder die Nutzer und Nutzerinnen mit neuen Funktionen und frischem Design versorgt werden, die nicht die Abo-Version Microsoft 365, sondern die alte Offline-Version MS 2021 nutzen. Was Microsoft Office 2024 an neuen Features im Gepäck hat, und worauf man bei der Offline-Version verzichten muss, erläutert der Beitrag.



Allgemeines zu Microsoft Office 2024

Grundsätzlich wird Microsoft wieder zwei Versionen des neuen Lizenz-Paketes mit Einmalzahlung zur Verfügung stellen:

Microsoft Office LTSC 2024 für Unternehmen und

Microsoft Office 2024 für Privatanwender.

Bei der Version für Privatanwender hält sich Microsoft noch ein wenig bedeckt. Der Release soll in der zweiten Jahreshälfte erfolgen. Die Professional-Version wird aber schon nach und nach ausgeliefert, so dass es hier mehr Informationen gibt. In der Regel unterscheiden sich beide Varianten nicht besonders stark voneinander, so dass man davon ausgehen kann, dass die meisten neuen Features auch in der Home-Version Microsoft Office 2024 zu finden sein werden.

Am Preis wird sich laut Microsoft nicht viel ändern. Für die Business-Version LTSC soll eine Preissteigerung von ungefähr 10 Prozent kommen. Für MS Office für Privatanwender ist noch kein Preis bekannt.

Microsoft garantiert auch für MS Office 2024 wieder einen fünfjährigen Support und kündigt zumindest für die Unternehmensversion LTSC weitere neue Versionen an. Ob nach Microsoft Office 2024 auch noch eine weitere Stand Alone-Version für Privatanwender kommen wird, steht bisher noch in den Sternen. Dazu wird man im Laufe der Monate mit dem näher rückenden Release-Datum für MS Office 2024 Home sicher mehr erfahren.

Die wichtigsten neuen Features in Microsoft Office 2024

Das Wichtigste zuerst: das neue Microsoft 2024 wird sowohl Windows 11 als auch die ältere Version Windows 10 unterstützen. Auch wird es wieder eine 32- und eine 64-Bit-Version geben. Zusätzlich steht eine Mac-Version bereit. Grundsätzlich wurde jeder Bestandteil der MS Suite mit Word, PowerPoint, Excel und Outlook verbessert und mit einer modernen Benutzeroberfläche ausgestattet. Darüber hinaus wird es auch später noch Informationen zu Verbesserungen und Update bei Visio und Projects geben.

Bisher sind nur wenige neue Funktionen und Features in Microsoft Office 2024 bekannt. Es werden aber viele Features von Microsoft 365 in Excel und auch wichtige Verbesserungen in Outlook in der neuen Lizenz-Version enthalten sein.

Outlook

Vor allem im Business-Bereich, aber auch bei privaten Anwendern ist Outlook ein neben Word ein wesentlicher Bestandteil von Microsoft Office, dessen Funktionen immer up to date sein sollten. Als

wichtiges Kommunikations- und Planungstool erfährt Outlook in der Version MS Office 2024 einige neue Features. Dazu gehören neue Optionen zur Meeting-Erstellung und verbesserte Suchfunktionen, um E-Mails, Termine und mehr schneller zu finden. Sicherlich wird auch die Interoperabilität zwischen dem Google Kalender und Microsoft Outlook weiter verbessert.

Excel

Die größten Erweiterungen und Neuerungen. die bisher bekannt sind, gibt es bei MS Excel. Das liegt sicher auch daran, dass Microsoft zum jetzigen Zeitpunkt vor allem die One-Remise-Version für Unternehmen, also Microsoft Office 2024 LTSC teasert. Excel-Anwenderinnen und Anwender dürfen sich auf Dutzende neue Funktionen wie dynamische Arrays und Diagramme freuen. Zudem wurde die Sicherheit und die Leistungsfähigkeit von Excel deutlich verbessert, was wieder ein Schritt nach vorn im Vergleich mit Google Sheets und ein Argument für MS Office 2024 sein dürfte.

Power Point

Was fehlt bei der Lizenz-Version MS Office 2024?

In PowerPoint soll es verbesserte Design-Optionen geben. Leider sind genaue Informationen hier noch nicht bekannt.

Da die neue Version MS Office 2024 LTSC eine Offline-Version ist, werden Anwender und Anwenderinnen auf die internetgestützten Funktionen wie Echtzeitzusammenarbeit, KI-gesteuerte Automatisierung und Compliance- und Cloud-basierte Funktionen oder Sicherheitsfunktionen bei der Speicherung verzichten müssen. Auch der Co-Pilot kann nur mit der Cloudversion Microsoft 365 genutzt werden.

Die Microsoft Teams-Anbindung wird nicht inkludiert, sondern muss als separate App heruntergeladen und installiert werden. Integriert man diese in die neue Office-Version, darf man sich aber dann auch über die vielen Features der Zusammenarbeit und einen verbesserten, digitalen Workflow freuen.