Pixel-Smartphones: Überraschend lange Nutzungsdauer – werden laut Google bis zu sieben Jahre lang genutzt

Google hat die Update-Garantie der aktuellen Generation der Pixel-Smartphones auf sieben Jahre angehoben und sich damit in dieser Kategorie an die Spitze des Marktes gebracht. Jetzt hat man diesen damals recht überraschenden Schritt mit der Nutzungsdauer der Pixel-Smartphones begründet, die offenbar tatsächlich über einen solch langen Zeitraum im Einsatz sind. Kann das wirklich sein?



Nachdem Google in puncto Update-Dauer in den letzten Jahren ins Hintertreffen geriet, hatte man mit der Erweiterung auf ganze sieben Jahre parallel zum Release der Pixel 8-Smartphones sehr stark nachgelegt. Doch die sieben Jahre hat man nicht gewürfelt oder anhand einer technischen Grenze festgelegt, sondern diese wohl tatsächlich mit der Nutzungsdauer der Geräte abgeglichen. Denn in einem kürzlichen Statement im Rahmen des ‚Made by Google‘-Podcasts heißt es, dass auch heute noch Pixel-Smartphones der ersten Generation im Einsatz sind – und diese haben mehr als sieben Jahre auf dem Buckel.

So when we look at the trajectory of where the original Pixel that we launched in 2016 landed and how many people were still using the first Pixel, we saw that actually, there’s quite a good active user base until probably about the seven-year mark. So if we think about, okay, we want to be able to support Pixel for as long as people are using the device, then seven years is about that right number.