Pixel-Smartphones: Google spricht über sieben Jahre Android-Updates – solches Updates werden kommen

Google versorgt die achte Generation der Pixel-Smartphones für ganze sieben Jahre mit Android-Updates und hat mit dem Wechsel auf diesen langen Zeitraum im vergangenen Jahr positiv überrascht. Jetzt hat sich das Pixel-Team dazu geäußert, welche Updates die Nutzer zu erwarten haben und warum man sich für sieben Jahre und nicht etwa sechs, acht oder einen ganz anderen Zeitraum entschieden hat.



Besitzer eines Pixel 8-Smartphones dürfen sich auf sieben Jahre volle Android-Updates freuen und es ist sehr wahrscheinlich, vor allem nach dem jetzigen Interview, dass dies auch für alle kommenden Pixel-Generationen gelten wird – allen voran das Pixel 8a. Google verspricht sieben Jahre Betriebssystem-Updates, Sicherheitsupdates sowie Pixel Feature Drops. Doch sieben Jahre sind in der Smartphone-Welt eine Ewigkeit und so kann man kaum damit rechnen, im Jahr 2030 noch alle neuen Glitzer-Features auf dem 2023er-Smartphone zu erhalten. Oder doch?

Solche Updates sollen kommen

…we do our best to make sure that feature does go back to currently supported products. And you’ll see a history of that where we’ve done exactly that. Where if it’s a software only feature, we try to make sure that it’s available on supported devices.

Das Team verspricht, dass man jedes Smartphone so lange wie möglich mit neuen Features versorgen will. So lange die Systemvoraussetzungen erfüllt sind und es sich um reine Software-Funktionen handelt, will man diese nach Möglichkeit bis zum Ende der Sieben-Jahre-Laufzeit anbieten. Ob man sich im Jahr 2030 (und darüber hinaus) noch an dieses Versprechen erinnert, bleibt aber abzuwarten. Es klingt immerhin danach, dass man derzeit noch die Absicht hat, auch noch Mühe in die Software-Entwickler für alte Smartphones zu stecken.

Darum gibt es sieben Jahre Updates

So when we look at the trajectory of where the original Pixel that we launched in 2016 landed and how many people were still using the first Pixel, we saw that actually, there’s quite a good active user base until probably about the seven-year mark. So if we think about, okay, we want to be able to support Pixel for as long as people are using the device, then seven years is about that right number.