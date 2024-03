RCS auf dem iPhone: Google kündigt Kommunikations-Revolution für Herbst an – RCS für iMessage kommt

Google hat sehr viel Zeit und Energie darin investiert, Apple von RCS zu überzeugen und im vergangenen Jahr ist dann geschehen, womit kaum einer gerechnet hat – Apple hat nachgegeben. Dieser Schritt kam damals wohl auch für Google überraschend und jetzt hat man verkündet, dass RCS ab Herbst dieses Jahres auf dem iPhone unterstützt werden soll. Für Googles Standard ist das ein sehr großer Schritt.



Über Jahre haben sich Google und Apple in puncto RCS, iMessage bzw. Kommunikation zwischen den beiden Smartphone-Welten Android und iOS beharkt. Zwar gibt es mit WhatsApp, Telegram und vielen weiteren Produkten genügend Messenger zur plattformübergreifenden Kommunikation, doch gerade in den USA ist Apples iMessage enorm stark verbreitet – das wiederum unter Android nicht nutzbar ist und durch Fallbacks nur eine sehr eingeschränkte Konversation ermöglichen. Mit RCS soll sich das ändern.

Im vergangenen Jahr hat Apple die RCS-Unterstützung in Aussicht gestellt und sich seitdem nicht mehr dazu geäußert. Jetzt prescht Google vor und hat verkündet, dass RCS ab Herbst 2024 auf dem iPhone nutzbar sein wird. Man nennt eine ganze Reihe von Details und stellt damit in Aussicht, dass wohl die gesamte RCS-Bandbreite auf dem iPhone nutzbar sein wird, sodass das Kommunikationsproblem zwischen den Plattformen gelöst scheint.

Während das Ganze hierzulande eher eine Randnotiz ist, ist es in den USA ein riesiges Thema und kann eine neue Dynamik in die Smartphone-Welt bringen. In Europa ist iMessage allerdings in der Nische, sodass es hier nur wenige Nutzer betreffen wird, die sich über eine verbesserte Kommunikation mit Android-Nutzern freuen dürfen.

