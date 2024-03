Pixel Value: Google bewirbt Pixel Feature Drops – neue Funktionen, noch bevor sie alle anderen bekommen

Es ist Google längst gelungen, die Pixel-Smartphones als starke Marke zu etablieren und somit zu einer ernsthaften und wachsenden Konkurrenz zu anderen Herstellern aufzubauen. Passend dazu wurde eine Kampagne gestartet, die auch heute noch aktuell ist und im Original einfach nur Pixel Value heißt. Diese zielt auf die große Stärke ab, die alle paar Monate zum Tragen kommt und viele Pixel-Nutzer freut: Die Pixel Feature Drops.



Schon seit langer Zeit spricht Google davon, dass die Pixel-Smartphones im Laufe der Zeit immer besser werden, was natürlich nur auf Software-Ebene möglich ist und auf die Pixel Feature Drops anspielt, die alle drei Monate einen Schwung neuer Funktionen bringen. Jetzt nutzt man das auch im Marketing und nennt diesen als eine der wichtigsten Stärken der Smartphones. Auf der US-Seite des Google Store wird das schlicht unter der Überschrift Pixel Value gelistet.

Pixel erhält neue Funktionen. So müssen Sie sich nicht ständig ein neues Handy zulegen.

Im Gegensatz zu anderen Smartphones ist Pixel auf Langlebigkeit ausgelegt, da es auf Updates ausgelegt ist. Neue Funktionen werden alle paar Monate an Ihr Telefon gesendet – für die Kamera, den Akku und mehr – ohne viel Platz zu beanspruchen und bevor andere Android-Geräte sie erhalten.

Dort heißt es, dass die Pixel-Smartphones immer wieder neue Features und Verbesserungen bekommen, noch bevor es andere Smartphones erhalten. Das ist ein wichtiger Punkt, denn man will auch nicht das restliche Android-Ökosystem in einem schlechten Licht stehen lassen. Wer neue Funktionen zuerst haben möchte, muss eben zu den Pixel-Smartphones wechseln – so das Marketing. Tatsächlich ist es so, dass einige Funktionen später für andere Smartphones freigeschaltet werden, während manches Pixel-exklusiv bleibt.

