Google Maps: So könnt ihr die Tag/Nacht-Grenze sehen, die Erde bei Nacht und den Stand der Sonne (Galerie)

Mit Google Maps haben alle Nutzer die Möglichkeit, nicht nur die nähere Umgebung oder entfernte Orte zu entdecken, sondern können durch ein sehr weites Herauszoomen auch den gesamten Erdball erforschen. Nur die wenigsten Nutzer dürften wissen, dass diese Ansicht nicht statisch ist, sondern bei sehr großer Ansicht die Sonne, die Tag/Nacht-Grenze sowie den Globus bei Nacht zeigt.



Wer schon alle Orte auf der Erde entdeckt hat, kann Google Maps in den Weltraum reisen und sowohl andere Planeten erkunden, als auch unseren Heimatplaneten noch einmal aus einer ganz neuen Perspektive betrachten. Denn wenn ihr weit genug herauszoomt, könnt ihr die gesamte Erde sehen und frei drehen. Dabei dreht ihr aber nicht nur die Erde, sondern das gesamte abgebildete Universum, sodass ihr auch Teile der Milchstraße sowie die Sonne an ihrem aktuellen Standort sehen könnt.

Für astronomische Zwecke mag das Ganze nicht unbedingt geeignet sein, aber dennoch verschafft es der gesamten Ansicht noch einmal einen höheren Realismus. Denn zusätzlich zur Sonne und Erde könnt ihr auch sehen, welche Hälfte der Erde von der Sonne angestrahlt wird und welche nicht. Dadurch ergibt sich eine schöne Ansicht der Tag/Nacht-Grenze, die dem tatsächlichen Stand entspricht.

Besonders nett ist es, dass auf der dunklen Seite der Erde zusätzlich die Beleuchtung in den Ballungszentren bzw. den dicht bewohnten Gebieten zu sehen ist. Auf der hellen Seite hingegen spiegelt sich die Sonne im blauen Ozean, sodass auch dies zum Realismus beiträgt und den Nutzern so weit wie möglich das Gefühl geben soll, den echten Erdball in der virtuellen Hand zu haben. Probiert das einfach einmal aus: Entweder weit herauszoomen oder direkt über diesen Link aufrufen. Im Folgenden noch einige Screenshots von dieser Ansicht.









