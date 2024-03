Smart Home: Google Home erhält bald Unterstützung für lokale Geräte – auch ohne Cloud-Umweg nutzbar

Mit der Android-App Google Home erhalten viele Nutzer eine zentrale Anlaufstelle zur Smart Home-Steuerung, das in immer mehr Bereichen einzieht. Jetzt haben die Entwickler in einem Interview verraten, dass sie an einem wichtigen neuen Feature arbeiten, mit dem die Zuverlässigkeit einer solchen Plattform gesteigert werden kann: Die Unterstützung lokaler Geräte.



Es gibt viele Smart Home-Lösungen und eine unendliche Flut an Geräten und Schnittstellen, mit denen ein solches umgesetzt werden kann. Oftmals gibt es eine Cloud-Anbindung, die nicht nur dem Komfort dienen soll, sondern zum Teil eine Grundvoraussetzung zur Steuerung von Geräten oder dem Abruf von Werten ist. Das ist zwar keine besonders kluge Idee, ist aber dennoch bis heute verbreitet. Google Home arbeitet jetzt an einer Alternative.

Die Entwickler haben in einem Reddit AmA verraten, dass Google Home die lokale Kommunikation zwischen Geräten unterstützen soll, sodass sich Smart Home-Funktionen auch ohne Internet nutzen lassen. Wenn sich das Smartphone / Tablet mit der Google Home-App im selben Netzwerk wie die Smart Home-Geräte befinden, ist ein Umweg über die Cloud oder weitere Netzwerke nicht notwendig – vor allem nicht in Zeiten des immer weiter verbreiteten Matter-Standards.

Einen Zeitrahmen hat man nicht genannt, da es aber kein „coming soon“-Feature ist, dürfte es noch einige Monate dauern, bis wir wieder etwas davon hören.

» Pixel 8 & Gemini Nano: Pixel Feature Drop bringt Gemini Nano – lokales KI-Modell kann doch starten

» Google Kalender & Gemini: Der KI-ChatBot kann jetzt auch Termine erstellen und abrufen (Screenshots)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 27.03.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!