Smart Home: Google Home Web bietet jetzt Zugriff auf Kamera-Aufzeichnungen; Ansehen + Speichern (Video)

Schon vor längerer Zeit wurde die Webplattform Google Home gestartet, die Smart Home-Nutzern die Möglichkeit gibt, auf ihre angebundenen Nest-Sicherheitskameras zuzugreifen. Die Plattform war lange Zeit in der offenen Vorschauphase und jetzt hat man ein größeres Update angekündigt, das nicht nur diese Phase beendet, sondern auch neue Funktionen im Gepäck hat.



Mit dem Google Home Webportal lassen sich sowohl einige Abläufe steuern als auch auf die angebundenen Nest-Sicherheitskameras zugreifen, wobei Letztes seit Beginn an die Kernfunktion der Plattform ist. Bisher war der Zugriff recht bescheiden und beschränkte sich hauptsächlich auf das Live-Bild der Kameras. Für mehr Funktionalität musste in die Android-App gewechselt werden. Das kann jetzt zum Teil entfallen.

Zugriff auf die Kamera-Aufzeichnungen

Eine echte Videoüberwachung im Browser ergibt erst dann vollständig einen Sinn, wenn auch der Zugriff auf die Aufzeichnungen möglich ist. Genau das setzt man jetzt mit dem jüngsten Update um und gibt den Nutzern die Möglichkeit, über einen am rechten Rand platzierten Stream auf vergangene Momente zuzugreifen. Der Zeitstrahl enthält sowohl Vorschaubilder als auch zum Teil Beschriftungen über die Art der aufgenommenen Bewegung.

Im obigen Video ist zu sehen, wie der Zugriff auf die einzelnen Aufnahmen aussieht.









Ausschnitte speichern

Die Aufnahmen lassen sich aber nicht nur abrufen und immer wieder ansehen, sondern können über ein neues Tool auch zugeschnitten, gespeichert oder heruntergeladen werden. Damit lassen sich bestimmte Momente festhalten, bevor diese automatisiert gelöscht werden.

Erfassen und teilen Sie wichtige Momente mit benutzerdefinierten Clips. Passen Sie die Dauer eines Clips an, bevor Sie ihn aus dem Videoverlauf Ihrer Kamera herunterladen. Wählen Sie im Internet einfach die Startzeit aus und passen Sie den Clip an, indem Sie den Editor auf die gewünschte Länge schieben. Mit der Einführung ab dieser Woche in der Home-App können Sie einen vorhandenen Event-Videoclip zuschneiden, indem Sie einfach eine Startzeit und die Cliplänge aus einer Reihe von Optionen auswählen. Wenn Sie ein Nest Aware Plus-Abonnement mit 24/7-Videoverlauf haben, können Sie mit denselben Schritten Clips aus jedem Teil Ihres Videoverlaufs herunterladen.

[Google Home Community]

Letzte Aktualisierung am 13.03.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!