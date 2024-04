Pixel Update: Neue Funktionen für die Smartphones, Pixel 9-Leaks, Pixel Watch Update, neue Vibration & mehr

Die erste Pixel-Woche im April geht zu Ende und war auch diesmal wieder sehr interessant, denn es gab neue Leaks zu den Pixel 9-Smartphones, die erstmals im Dreierpack erscheinen, Updates für alle Pixel-Smartphones und die Pixel Watch und einiges mehr. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wie gewohnt wieder sehr interessant: Denn es gab Updates für die Pixel-Smartphones, für die Pixel Watch, wir berichten über die neue Dreier-Konstellation der Pixel 9-Geräte, es gibt neue Pixel 9-Leaks und einiges mehr. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Alle Infos zu den Pixel 9-Smartphones

Es gab viele neue Informationen rund um die Pixel 9-Smartphones und anlässlich dessen haben wir euch noch einmal alle Informationen zu den mittlerweile drei Geräten zusammengefasst, die sich schon häufiger gezeigt haben.

» Alle Infos zum Pixel 9, Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL

Wie zuverlässig sind sieben Jahre Pixel-Updates?

Google versorgt die achte Generation der Pixel-Smartphones für ganze sieben Jahre mit Updates, aber das heißt nicht, dass die Smartphones tatsächlich bis in das Jahr 2030 hinein auf dem aktuellen Stand sein werden. Denn tatsächlich hat sich Google schon jetzt ein wenig selbst entzaubert.

» Erste Enttäuschung bei den sieben Jahre Pixel-Updates









Pixel 9-Smartphones mit großem Ausbau

Mit den Pixel 9-Smartphones bringt Google wohl den strategisch größten Wandel seit dem Start des Pixel 3a. Denn erstmals sollen die Pixel 9-Smartphones in gleich drei verschiedenen Modellen erscheinen und dafür das Pixel 9a im kommenden Jahr ausgelassen werden. Dieses wird gewissermaßen vom Pixel 9 ersetzt, das mutmaßlich gleichzeitig mit den beiden Pixel 9 Pro-Modellen auf den Markt kommen wird.

» Drei Pixel 9-Smartphones und kein Pixel 9a

Pixel-Smartphones erhalten das April-Update

Vor wenigen Tagen haben die Pixel-Smartphones das April-Update erhalten, das diesmal nicht nur die gestopften Sicherheitslücken im Gepäck hat und Probleme behebt, sondern auch funktionell nachlegt bzw. Ärgernisse rund um die Biometrie sowie die Kamera behebt.

» Das steckt im April-Update für die Pixel-Smartphones

Pixel Watch erhält das April-Update

Auch Nutzer der Pixel Watch dürfen sich freuen, denn es gab ein Update für beide Smartwatch-Generationen, das ebenfalls auf funktioneller Seite zwei Neuerungen im Gepäck hat. Eine davon ist das Ansagen der Uhrzeit per Vibration – mehr dazu weiter unten.

» Das steckt im April-Update für die Pixel Watch

Pixel 9-Smartphones in voller Pracht

Es gibt einen neuen Leak, der uns das Pixel 9 in voller Pracht zeigt und in unterschiedlichsten Farben darstellt. Auch wenn es keine neuen Details gibt, ist es der bisher beste Blick auf das Pixel 9.

» Neuer Leak zeigt die Pixel 9-Smartphones in vielen Farben









Pixel Watch verrät die Uhrzeit jetzt per Vibration

Die Pixel Watch erhält ein neues Vibrationen-Feature, mit dem diese die Uhrzeit per Vibration mitteilen kann. Dafür genügt ein doppelter Tap auf das aktuelle Watch Face, der dann dafür sorgt, dass die Uhrzeit gerundet auf eine Viertelstunde oder etwas genauer per Vibration mitgeteilt wird.

» So funktioniert die neue Uhrzeit-Angabe per Vibration

Die perfekten Sonnenfinsternis-Aufnahmen

Das Team der Pixel Kamera hat eine Reihe von Tipps zusammengestellt, wie sich die perfekte Sonnenfinsternis-Aufnahme erstellen lässt. Weil es in den USA in wenigen Tagen eine solche geben wird, hat man gleich sechs verschiedene Tipps und Tricks für eine solche Art von Aufnahmen zusammengestellt. Schaut doch mal vorbei und merkt es euch für nächstes Jahr, wenn wir wieder eine partielle Sonnenfinsternis sehen können.

» Google gibt sechs Tipps für Sonnenfinsternis-Aufnahmen

Letzte Aktualisierung am 3.04.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!