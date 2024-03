Pixel-Smartphones: Sieben Jahre Updates? So viel ist Googles Update-Versprechen wohl wirklich wert

Google hat mit dem Start der Pixel 8-Smartphones das seit vielen Jahren bestehende Update-Versprechen deutlich ausgebaut und auf ganze sieben Jahre volle Update-Unterstützung verlängert. Das durfte im ersten Moment gefeiert werden, doch schon kurz darauf kamen erste Zweifel auf, wie viel ein solches Versprechen aus dem Hause Google wert ist. Schon jetzt zeigt sich, dass diese Zweifel nicht ganz unberechtigt gewesen sind.



Es war ausgerechnet Google, das in den letzten Jahren in puncto garantierter Update-Dauer ins Hintertreffen geraten ist und dementsprechend im vergangenen Jahr den großen Befreiungsschlag fast schon durchführen musste. Man verspricht für die Pixel 8-Smartphones ganze sieben Jahre Updates und wird dies mutmaßlich auch bei allen kommenden Generationen ähnlich halten. Schon für das Pixel 8 und Pixel 8 Pro bedeutet das, Updates bis in das nächste Jahrzehnt – so lange werden die allermeisten Smartphones gar nicht genutzt werden.

Also ist man also Pixel-Nutzer jetzt vollkommen sorglos und kann sich mit dem nächsten Smartphone-Kauf mehr Zeit lassen? Nicht unbedingt. Zwar sind die Pixel Feature Drops ein erklärtes Pixel Value, aber bekanntlich unterscheiden sich die funktionellen Updates je nach Generation und schon zwei Jahre alte Geräte werden von Google oftmals erst sehr spät, nur eingeschränkt oder gar nicht mit neuen Funktionen versorgt. Wie sollte man bei diesem System ganze sieben Jahre lang glücklich sein?

Ich hatte schon vor einigen Monaten Googles Update-Garantie in Frage gestellt und mehr oder weniger davor gewarnt, sich auf diese sieben Jahre zu verlassen. Es ist zwar davon auszugehen, dass es tatsächlich bis Oktober 2030 Android-Updates geben wird – andernfalls könnte sich Google vor Klagen aufgrund des gesprochenen Werbeversprechens wohl kaum retten – aber weder Android als Betriebssystem noch die Sicherheitsupdates sind spannend oder bringen neuen Features mit. Denn diese kommen auf anderer Ebene.









Google entzauberte die Pixel-Garantie schon nach wenigen Monaten

In meinem Beitrag ging ich davon aus, dass die Unterstützung für die Geräte nach zwei bis drei Jahren deutlich nachlassen wird. Dass es aber so schnell gehen wird und Google sich selbst schon nach wenigen Monaten entzaubert, war nicht zu erwarten: Denn kürzlich hatte man angekündigt, dass Gemini Nano nicht auf den Pixel 8-Smartphones startet, weil dieses die dafür notwendigen Systemanforderungen nicht erfüllt. WTF?! Zwar hat man vor wenigen Tagen mit einigen Wochen Verzögerung zurückgerudert und wird Gemini doch auf das Pixel 8 bringen, aber dennoch bleibt die Unsicherheit bestehen sowie die Fast-Gewissheit, dass es beim nächsten großen Ding wieder so sein wird.

Ein Smartphone, das Google selbst für einen nicht gerade günstigen Preis im Oktober 2023 auf den Markt gebracht hat, ist im Februar 2024 zu schwach, um die Minimal-Anforderungen für die geringste Version der Künstlichen Intelligenz zu erfüllen – das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wie gesagt, man hat zwar zurückgerudert, aber das damalige Statement und die Begründung stehen jetzt eben im Raum. Und das in Zeiten, in denen Google die Künstliche Intelligenz an jeder Stelle pusht, doch ausgerechnet die Neo-Pixel-Käufer werden nicht viel davon haben. Mehr noch: Sie werden es mutmaßlich auch in den nächsten sechseinhalb Jahren nicht nutzen können. Was hat man als Feature-liebender Pixel-Nutzer dann von den sieben Jahren Updates? Denn gefühlt ist das Pixel 8 durch die Gemini-Abkündigung schon jetzt veraltet.

Klar, Gemini Nano ist Stand heute noch nicht wirklich aufregend und viele Menschen können auf die wenigen Funktionen verzichten. Aber das wird sich ändern. Und warum können beispielsweise Samsung-Nutzer mit einem sehr ähnlich ausgestatteten Galaxy S24 ein starkes Google-Feature nutzen, die Google-Käufer aber nicht? Kauft man sich nicht ein Google-Smartphone, um in puncto Google-Diensten zumindest für einige Jahre auf der sicheren Seite zu sein? Offenbar nicht…

» Pixel-Smartphones: Google spricht über sieben Jahre Android-Updates – solches Updates werden kommen

Letzte Aktualisierung am 26.03.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!