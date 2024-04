Pixel-Smartphones: Das April-Update ist da – Google bringt einige wichtige Verbesserungen und Bugfixes

Google hat gestern Nachmittag das Android-Sicherheitsupdate für die Pixel-Smartphones veröffentlicht, das nur wenige Stunden später für die meisten Geräte ausgerollt wurde. Daneben gibt es aber auch eine Reihe weiterer Verbesserungen und Bugfixes, die etwas weniger Aufmerksamkeit erhalten, aber für Betroffene nicht weniger wichtig sind. Hier findet ihr alle Infos zum aktuellen Pixel Update.



Der gestrige Abend hat uns das Android-Sicherheitsupdate für April gebracht, das in diesem Monat mit einem halben Tag Verspätung kam und kurioserweise erstmals am Nachmittag (deutscher Zeit) veröffentlicht wurde. Das Sicherheitsupdate war mit mehreren Dutzend gestopften Sicherheitslücken wieder gut gefüllt, die natürlich auch auf den Pixel-Smartphones gestopft werden. Das Update hält aber auch gleich mehrere kleinere Sicherheitsupdate rund um die Qualcomm-Komponenten für die Pixel-Smartphones bereit.

Zusätzlich gibt es aber auch in diesem Monat wieder ein Pixel Update, das einige weitere Verbesserungen und Bugfixes im Gepäck hat. Diese gibt es für alle noch aktiv unterstützten Pixel-Generationen und sind in diesem Monat zwar nicht ganz so umfangreich, aber beheben dennoch eine Reihe von Problemen rund um die Kamera und die biometrischen Funktionen. Hier zeigen wir euch erst einmal, welche Verbesserungen es rund um Android für die Pixel-Smartphones gegeben hat.

Wir haben mit der Einführung des monatlichen Software-Updates für April 2024 begonnen. Alle unterstützten Pixel-Geräte mit Android 14 erhalten diese Software-Updates ab heute und die Einführung wird in der nächsten Woche phasenweise fortgesetzt, je nach Mobilfunkanbieter und Gerät. Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald der OTA für Ihr Gerät verfügbar ist. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Android-Version zu überprüfen und zu aktualisieren, um die neueste Software zu erhalten.









Was ist inbegriffen

Das Update vom April 2024 enthält Fehlerbehebungen und Verbesserungen für Pixel-Benutzer. Biometrie Behebung eines Problems, das dazu führte, dass beim Entsperren des Bildschirms unter bestimmten Bedingungen ein schwarzer Bildschirm angezeigt wurde *[3] Kamera Fehlerbehebung für die Kamerastabilität unter bestimmten Bedingungen beim Wechsel zwischen verschiedenen Zooms *[2] Behebung eines Problems mit schwarzen Halo-Artefakten, die unter bestimmten Bedingungen im Sucher beim Übergang vom Foto- in den Videomodus bei 1-fachem Zoom auftraten *[1]

Behebung eines Problems, bei dem Benutzer das Bild nicht erneut belichten konnten, nachdem sie auf eine beliebige Stelle im Sucher getippt hatten *[1] Verfügbarkeit für die Geräts

Korrekturen sind für alle unterstützten Pixel-Geräte verfügbar, sofern unten nichts anderes angegeben ist. Einige Korrekturen können anbieter-/regionsspezifisch sein. *[1] Pixel 8 Pro, Pixel 8

*[2] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold

*[3] Pixel 5a (5G)

