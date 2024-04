Pixel Watch: Update für viele Smartwatches – Google rollt das April-Update jetzt für alle Nutzer aus

Gute Nachrichten für viele Nutzer der Pixel Watch und Pixel Watch 2: Parallel zur Veröffentlichung des Android-Updates für die Pixel-Smartphones, kommen jetzt auch Smartwatch-Nutzer in den Genuss des Updates. Das Update, das diesmal sogar einige Stunden vor der Smartwatch-Variante angekündigt wurde, sorgt für erhöhte Sicherheit, mehr Performance und legt auch funktionell an zwei Stellen nach.



Google hat gestern Nachmittag das Android-Sicherheitsupdate sowie heute Nacht das monatliche Pixel-Update veröffentlicht, das in diesen Tagen auf die meisten Geräte ausgerollt werden sollte. Jetzt bekommen auch viele Besitzer einer Pixel-Smartwatch der ersten und zweiten Generation das Update angeboten oder können es möglicherweise durch mehrfaches Tippen auf den Update-Dialog anfordern. Zusätzlich zum üblichen Sicherheitsupdate gibt es diesmal auch zwei funktionelle Neuerungen: Man bringt die Uhrzeit per Vibration sowie eine optimierte automatische Helligkeit

Sicherheitsupdate

Google Pixel Watch: TWD9.240405.001

The April 2024 software update includes the latest security patches for Pixel Watch users.