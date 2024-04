Google-App für Android: Neuer Bereich für das Wetter, Luftqualität, Sport und Finanzen ist da (Screenshots)

Die Google-App hat unter Android eine ganz eigene Startseite, an der immer wieder einmal Veränderungen vorgenommen werden, zum Teil auch nur als Testlauf. Jetzt hat man offenbar einen neuen Platz für schnelle und wichtige Informationen gefunden, die den Nutzern auf einen Blick präsentiert werden sollen: Man nennt es schlicht und einfach „Dein Bereich“ und bietet erste Anpassungsmöglichkeiten.



Die Startseite der Google-App ist sowohl über das App-Symbol als auch zum größten Teil über den Discover Feed zugänglich, der sich in einigen Launcher auf dem nullten Homescreen befindet und schnell aufgerufen werden kann. In den letzten zwei Jahren wurden immer wieder neue Informationen neben den eigentlichen Schlagzeilen getestet und jetzt hat man ein Karussell geschaffen, das direkt unter der Suchleiste zu finden ist und den bisherigen Infobereich mit nur zwei Karten ersetzt.

Der neue Platz nennt sich jetzt „Dein Bereich“ und wird als Karussell dargestellt, um alle Inhalte in nur einer Zeile unterzubringen. Scrollt ihr an den rechten Rand, gibt es die Verknüpfung zu den Einstellungen, in denen festgelegt werden kann, welche Karten dort eingeblendet werden sollen. Derzeit stehen nur die Kategorien Luftqualität, Finanzen, Sport sowie Wetter zur Verfügung. Für die Finanzen und den Sport gibt es zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten, um die Interessen festzulegen.

Der neue Bereich wird mit einem der jüngsten serverseitigen Updates freigeschaltet und dürfte in nächster Zeit sicherlich noch mit weiteren Informationen ausgebaut werden.

