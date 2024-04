Pixel Kamera: Google gibt sechs Tipps für die perfekte Aufnahme einer Sonnenfinsternis mit dem Smartphone

Viele Smartphone-Kameras stehen ihren großen und teuren Kollegen sowohl in puncto Bildqualität als auch beim Endergebnis in kaum etwas nach und werden ohnehin für alle möglichen Aufnahmen verwendet. Jetzt hat das Team der Pixel-Smartphones und der Google Kamera sechs Tipps für perfekte Aufnahmen bei einer Sonnenfinsternis veröffentlicht. Könnte man vielleicht schon in wenigen Tagen gebrauchen.



Eine sichtbare Sonnenfinsternis ist immer ein Highlight, denn es kommt bekanntlich nur sehr selten vor, dass sich der Mond zwischen die Sonne und die Erde schiebt, sodass es zu diesem kurzen Naturschauspiel kommt. Am Montag wird es in Nordamerika wieder zu einer partiellen Sonnenfinsternis kommen, von der wir hier in Europa zwar nicht viel (= gar nichts) sehen werden, aber dennoch sind die von Google anlässlich dessen veröffentlichten Tipps für die Fotoaufnahmen per Pixel Kamera sehr interessant.

In einem Blogbeitrag geht man kurz auf die Sonnenfinsternis als solche ein und erklärt, warum es für diese Art der Aufnahmen eine spezielle Vorbereitung sowie Modi und Einstellungen braucht. Denn nicht nur, dass das eigentliche Schauspiel sehr weit weg ist, sondern es verändern sich auch die Lichtverhältnisse sehr extrem – von der Aufnahme der Sonne bis hin zur Dunkelheit. Man sollte das Smartphone aber auch sehr still halten und am Besten ein Stativ verwenden. Außerdem heißt es vor der Aufnahme Übung, Übung, Übung. Denn die Chance für die perfekte Aufnahme gibt es nur einmal.

Aber der vielleicht wichtigste Tipp, den man auch vollkommen unabhängig von einer Sonnenfinsternis beherzigen sollte und den auch ich jedem nur empfehlen kann, ist folgender:

Wir verbringen unser Leben oft damit, durch einen Sucher zu schauen – denken Sie also daran, Bilder aufzunehmen, aber halten Sie auch inne und schauen Sie sich das Ganze aus erster Hand an! Sonnenfinsternisse kommen nicht so oft vor und es sind nicht nur die Fotos, die bei diesen Ereignissen pixelgenau sein können, sondern auch die Erinnerungen.

» Googles Sonnenfinsternis-Tricks

