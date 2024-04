YouTube: Neue Smart TV-Oberfläche zeigt die Highlight-Momente aus längeren Videos + schneller Sprung

Kürzlich hat Google seiner Videoplattform YouTube eine neue Smart TV-Oberfläche spendiert, die sich vor allem darauf konzentriert, den Nutzern noch mehr Zusatzinhalte zum aktuellen Video zu zeigen. Aber auch an anderer Stelle feiert man eine Innovation, denn jetzt rollt man ein neues Feature aus, das die Highlight-Momente eines Videos hervorheben und ein schnelles Springen zu diesen ermöglichen soll.



Wer YouTube am Smart TV nutzt und dort auch mal etwas längere Videos konsumiert, wird vielleicht schon das eine oder andere Mal die Möglichkeit genutzt haben, an eine beliebige Stelle im Video zu springen. Doch es ist gar nicht so leicht, die interessanten Stellen zu finden, sodass eine neue Funktion die Nutzer jetzt dabei unterstützen soll. So wie man es von der Popularitäts-Anzeige im Desktop-Player kennt, gibt es nun auch einen Highlights-Bereich bzw. die „Key Moments“ am Smart TV.

Diese Key Moments oder auch Schlüsselmomente werden beim Scrollen durch das Video direkt über der Fortschrittsleiste gezeigt und mit einem Vorschaubild versehen. So könnt ihr sehr schnell zu diesen Momenten springen und müsst diese nicht erst suchen. Ob diese Momente auf KI basieren oder sich auf das Abspielverhalten anderer Nutzer beziehen, hat YouTube-CEO Neal Mohan leider nicht verraten. Ich denke, dass es eine Mischung aus beiden Varianten ist, sodass tatsächlich nur wichtige Momente hervorgehoben werden.

Das neue Feature soll in diesen Tagen bei allen YouTube Smart TV-Nutzern ankommen, probiert es einfach einmal aus.

