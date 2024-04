Pixel Kamera: Viele neue KI-Funktionen kommen – die Entwickler haben eine lange Roadmap an Features

Die Pixel Kamera gehört sicherlich zu den bedeutendsten Apps auf den Pixel-Smartphones, denn sie ist im Verbund mit den verbauten Kamerakomponenten DAS Vehikel, mit denen sich die Geräte von der Konkurrenz abheben soll. Jetzt hat Googles Produktmanager angekündigt, eine sehr lange Roadmap zu haben und sich dabei ohne Frage sehr stark auf KI-Funktionen konzentrieren zu wollen.



Die ehemals als Google Kamera bekannte App heißt seit einiger Zeit Pixel Kamera und gehört zu den Zugpferden der Pixel-Smartphones, die immer wieder Top-Platzierungen bei den weltweiten Kamera-Rankings einfahren können. Das liegt aber nicht unbedingt an der verbauten Hardware, sondern viel mehr an der Pixel Kamera-Plattform, die unzählige KI-Tricks integriert hat und durch diese aus jedem Schnappschuss ein perfektes Bild zaubern soll.

In einem Interview hat der Produktmanager verraten, dass man schon seit einigen Jahren auf eine andere Herangehensweise setzt, bei der der Realismus nicht unbedingt im Mittelpunkt steht, sondern viele automatische Fotomanipulationen ungefragt durchgeführt werden. Dies soll in den nächsten Jahren weiter zunehmen, denn man hat eine „lange Liste an Features auf der Roadmap“, die man für künftige Pixel-Produkte in Erwägung zieht.

Worum es sich dabei handelt, wurde zunächst nicht bekannt gegeben. Es könnte aber auch mit der Umstrukturierung im Pixel-Team im Zusammenhang stehen, die uns in den nächsten Jahren neue Pixel-Produkte in Kategorien bringen soll, in denen man bisher nicht aktiv gewesen ist.

