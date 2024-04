Google Wallet: Neue Features für die digitale Geldbörse – Homescreen-Zugriff, Sicherheit und Webversion

Bei der digitalen Geldbörse Google Wallet geht in diesen Tagen richtig was voran, denn eine ganze Reihe von Neuerungen und Änderungen rund um den Zugriff auf die hinterlegten Karten und Tickets zeigt, dass das Produkt wieder in den Fokus gerückt ist. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht der wichtigsten Neuerungen auf der Bezahlplattform mit angeschlossener Kartenverwaltung.



Google Wallet ist auf fast allen Android-Smartphones vorinstalliert und daher für viele Nutzer die Standardlösung für das mobile Bezahlen und vielleicht auch das Hinterlegen von Tickets aller Art. In diesen Tagen gibt es größere Updates, die die Nutzung noch flexibler und sicherer machen sollen.

Neue Webversion startet

Google Wallet ist hauptsächlich ein Smartphone-Produkt, denn es geht vor allem darum, per App zu bezahlen, Kundenkarten vorzuzeigen, Tickets abzurufen und Ähnliches. Dennoch kann auch der Zugriff aus dem Web für Onlineshops oder die Verwaltung der hinterlegten Karten sehr praktisch sein, sodass sich viele Nutzer in diesen Tagen auf die neue Webversion freuen dürfen, die einen großen Teil der Inhalte in den Browser bringt.

Karten auf dem Homescreen ablegen

Nicht nur am Desktop will man den Zugriff auf die hinterlegten Karten erleichtern, sondern auch am Smartphone. Dafür wurde mit dem einem der jüngsten Updates die Möglichkeit geschaffen, einzelne Karten direkt als Icon auf dem Homescreen abzulegen. Mit einem Tap gelangt ihr zur jeweiligen Karte und könnt diese sofort benutzen, ohne zuvor die App starten oder anderweitig einen Wechsel vornehmen zu müssen.

Verknüpfte Tickets und Eintrittskarten

Die in Google Wallet gespeicherten Tickets und Eintrittskarten waren bisher rein statisch und wurden lediglich mit den Informationen gezeigt, die beim Speichern enthalten waren. Das soll sich ändern, denn mit einer neuen Funktion wird es die Möglichkeit für verknüpfte Tickets geben, bei denen der jeweilige Anbieter Zusatzinformationen bereitstellen kann. Damit können rund um die Tickets weitere Details geboten werden, Aktualisierungen verbreitet werden, aber auch zusammenhängende Buchungen miteinander verknüpft werden.

Smartphone vor dem Bezahlen entsperren

Auch in puncto Sicherheit hat Google Wallet in den letzten Tagen nachgelegt, was zwar grundsätzlich zu begrüßen ist, aber dennoch nicht allen Nutzern gefallen dürfte: Bevor das Smartphone zum Bezahlen genutzt werden kann, muss es innerhalb einer recht kurzen Zeitspanne zuvor einmal entsperrt worden sein. Ist das nicht der Fall, wird Google Wallet vor dem Ausführen des Bezahlvorgangs die Entsperrung verlangen. Der Zeitraum soll zwischen einer und drei Minuten liegen.

