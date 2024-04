Google Wallet: Schneller Zugriff auf alle Kreditkarten und Bezahlkarten – neue Homescreen-Verknüpfung ist da

In der Android-App von Google Wallet lassen sich bei Bedarf mehrere Bezahlkarten hinterlegen, die an der Oberfläche recht schnell gewechselt und eingesetzt werden können. Jetzt will man den Zugriff auf die hinterlegten Kreditkarten und Debitkarten weiter vereinfachen und gibt den Nutzern die Möglichkeit, eine direkte Verknüpfung zu jeder Karte auf dem Homescreen abzulegen.



In diesen Tagen gibt es eine Reihe von Updates für Google Wallet, die es den Nutzern noch einfacher machen soll, auf die hinterlegten Karten, Tickets und Pässe zuzugreifen sowie diese aktuell zu halten. In diesem Schwung wird nun eine neue Möglichkeit ausgerollt, eine tiefe Verknüpfung zu den Bezahlkarten direkt auf dem Homescreen abzulegen. Denn nach dem jüngsten App-Update wird es für jede Bezahlkarte einen Eintrag im App Shortcuts-Menü geben.

Diese Verknüpfungen lassen sich über einen langen Druck auf das App-Icon auf dem Homescreen erreichen. Bekanntlich ist es in den allermeisten Launchern möglich, eine solche Verknüpfung herauszuziehen und als separates Icon auf dem Homescreen abzulegen. Dieses wird mit einem Karten-Icon sowie einem Wallet Badge-Icon dargestellt. Als Bezeichnung kommt die in der App genutzte Beschreibung inklusive der üblichen letzten vier Stellen der Kreditkarte zum Einsatz.

Die neue Funktion wird in diesen Tagen für alle Nutzer ausgerollt.

