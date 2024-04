Google Keep & Google Tasks: Erinnerungen aus der Notizen-App sollen zur Aufgabenverwaltung wandern

Bei Google hat man vor einiger Zeit einen Prozess zur Neuordnung der organisatorischen Daten der Nutzer gestartet und jetzt steht offenbar der nächste Schritt vor der Tür: Wie aus einem Teardown der aktuellen App-Version hervorgeht, sollen die Erinnerungen aus Google Keep schon bald auch in der Aufgabenverwaltung Google Tasks auftauchen.



Manchmal gibt es nur einen schmalen Grat zwischen Terminen, Aufgaben und Erinnerungen. Dennoch bietet Google diese in einer Vielzahl von Apps an, die vom Kalender über Tasks und Keep bis hin zum Google Assistant reichen. Im vergangenen Jahr hat man bei den Aufgaben aufgeräumt und jetzt sind offenbar die Erinnerungen dran: Mit der Notizen-App Google Keep lassen sich sehr einfach Erinnerungen erstellen, in dem einem Eintrag ein Datum/Uhrzeit zugeordnet wird.

Weil aber auch andere Google-Apps die Möglichkeit zum Erstellen von Erinnerungen bieten, soll das Ganze mit den Erinnerungen aus Google Tasks zusammengeführt werden. Ein Teardown hat den Text „Your reminders from Google Keep have been added to your tasks“ ergeben, der doch recht eindeutig ist. Es klingt nicht danach, dass die Nutzer eine Wahl haben und es ist auch nicht ganz klar, ob es weiterhin eine eigenständige Reminder-Funktion in der Notizen-App geben wird.

Derzeit gibt es noch keine Informationen über den Rollout dieses Features, aber es dürfte wohl im Zuge der Neuordnung solch organisatorischer Informationen nicht mehr lang dauern.

» Google Wallet: Neue Features für die digitale Geldbörse – Homescreen-Zugriff, Sicherheit und Webversion

» Google Maps Navigation: Viele neue Funktionen für E-Autos kommen – Ladestationen suchen und finden

[9to5Google]