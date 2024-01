Windows: Microsoft bringt neue Copilot-Taste auf PC-Tastaturen – Googles Reaktion darauf wird schwierig

Google und Microsoft liefern sich seit einiger Zeit ein Fernduell um die generative Künstliche Intelligenz, die von beiden Unternehmen als „neue Ära“ bezeichnet wird und entsprechend tief in die Ökosysteme integriert werden soll. Vor wenigen Tagen hat Microsoft einen großen Schritt angekündigt, der ganz unterschiedlich aufgenommen wurde und auf den Google – in welcher Form auch immer – reagieren muss: Eine Copilot-Taste auf allen Computer-Tastaturen.



Nicht nur Google investiert derzeit viele Ressourcen in die Weiterentwicklung von Bard / Gemini, sondern auch bei Microsoft dreht sich seit dem vergangenen Jahr vieles um die Künstliche Intelligenz. Von der engen ChatGPT-Partnerschaft über eigene Technologien bis hin zum „Copilot“. Microsoft hat den Copilot sehr schnell in viele Produkte integriert und jetzt geht es darum, dass die Nutzer diesen auch verwenden und am besten ständig im Hinterkopf haben. Und genau dafür haben sich die MS-Strategen einen großen Schritt überlegt: Eine Copilot-Taste auf allen PC-Tastaturen.

Die Copilot-Taste soll ähnlich wie die Windows-Taste (oder analog dazu die Apfel-Taste beim Mac) zur Selbstverständlichkeit werden und zukünftig auf allen Tastaturen der teilnehmenden PC-Partner zu finden sein. Die Taste soll den Copilot aufrufen, der dann Hilfestellungen in allen nur denkbaren Formen für den Bildschirminhalt bietet. Mit dieser Taste will man die KI-Ära für den PC einläuten, die dann natürlich auf der Microsoft-KI basiert und es der Konkurrenz schwer macht, deren Dienste entsprechend in Stellung zu bringen.

Man darf gespannt sein, wie Google als großer Konkurrent auf diese Entwicklung reagieren wird. Zwar dürfte Google Chrome wohl die meistgenutzte Windows-App überhaupt sein, aber mit den PC-Herstellern hat Google selbst abseits der Chromebooks kaum eine Geschäftsbeziehung. Ohnehin muss man über eine weitere Bard-Taste gar nicht erst nachdenken, denn das wäre nicht nur äußerst merkwürdig, sondern würde Microsoft wohl auch zu verhindern wissen.









Soll die Copilot-Taste Bard starten?

Es wird interessant sein, wie fest diese Taste an den Windows-Copilot gebunden ist. Kann Google Chrome als ohnehin ständig im Fokus befindliche App den Tastendruck abfangen und stattdessen Bard aufrufen? Wenn ja, wäre das überhaupt im Interesse der Nutzer? Wenn nein, würden findige Bastler nicht dennoch eine Lösung finden (ich erinnere an die Bixby-Taste bei Samsung)? Es würde wohl ein neues Katz- und Maus-Spiel starten, das zwar den gegenüberliegenden Parteien immer wieder Erfolge bringt, aber schlussendlich nichts für den Endnutzer ist.

Aber auch wenn das Abfangen durch Chrome möglich wäre, wäre das für Google ein Risiko. Denn das Starten von Bard über eine Taste mit einem Microsoft-Logo würde falsche Signale senden. Oder was wäre, wenn die Google-Nutzer auf diesen Tastendruck trainiert wurden und Microsoft dem Ganzen später einen Riegel vorschiebt? Das Risiko wäre aus meiner Sicht kaum kalkulierbar, sodass Google selbst bei technischer Machbarkeit eher nicht davon Gebrauch machen würde. Oder etwa doch?

Die Frage wird sein, welche Relevanz diese Taste haben wird. Microsoft wird sie sicherlich intensiv bewerben, aber kommt es bei den Nutzern an? Ich persönlich drücke nicht einmal die Windows-Taste und nutze stattdessen den Cursor für das Startmenü. Ich kann aber nicht einschätzen, ob ich damit die Ausnahme oder die Regel bin. Für diesen bevorstehenden intensiven KI-Wettlauf könnte ich mir sogar vorstellen, dass diese Taste so wie im obigen Video bunt blinken kann, um bei verfügbaren Copilot-Vorschlägen auf sich aufmerksam zu machen. Warten wir es mal ab… Auf vielen Chromebooks gibt es übrigens seit Jahren eine Assistant-Taste, die allerdings kaum Beachtung findet.

