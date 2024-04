Google One & Google Fotos: Kostenloser Fotoversand wird eingestellt – Abonnenten verlieren Gratis-Vorteil

Zahlende Abonnenten von Google One dürfen sich demnächst auf neue Google Fotos-Features freuen, die schon in wenigen Wochen in unbegrenztem Umfang angeboten werden sollen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Verschlechterung, die vor allem Nutzer betreffen könnte, die gerne noch Bilder in den Händen halten: Der kostenlose Fotoversand für Abonnenten wird eingestellt.



Google Fotos bietet in Kombination mit einem aktiven Google One-Abo eine ganze Reihe von Zusatzfunktionen und schon bald wird es den magischen Editor für alle Nutzer geben sowie die bisherigen Exklusivfunktionen in vollem Umfang für Abonnenten angeboten. Alle Infos dazu findet ihr im verlinkten Artikel. Dafür nimmt man allerdings einen weiteren Vorteil weg, der vor allem für Nutzer sehr interessant gewesen sein könnte, die immer wieder gerne ein Bild ausdrucken (lassen).

Denn wie Google jetzt angekündigt hat, wird der kostenlose Versand auf ausgewählte Formate am 15. Mai eingestellt. Man spricht davon, dass der Vorteil entfernt wird, weil man sich auf beliebtere Funktionen konzentrieren möchte. Die Weiterentwicklung von Funktionen hat zwar überhaupt nichts mit einer Nichtverrechnung des Versands zu tun – denn die Druckfunktion bleibt ja erhalten – aber so kann man das eben schön begründen und gleichzeitig das Ganze ein wenig durch die neuen Features unter den Teppich kehren.

Am ‌M‌a‌i‌ ‌1‌5‌ stellen wir den kostenlosen Versand für ausgewählte Fotodrucke bei Google Fotos ein (nur in Kanada, dem Vereinigten Königreich, den USA und der EU verfügbar) und legen unseren ganzen Fokus auf die am häufigsten nachgefragten Funktionen und Vorteile.

Das Entfernen dieses Vorteils ist schade, aber für viele Nutzer deutlich schmerzhafter dürfte die baldige Einstellung des Google One VPN sein.

