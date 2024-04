Google Pixel VPN: Wie geht es nach der VPN-Einstellung weiter? Gratis-Angebot sollte noch lange erhalten bleiben

Das seit längerer Zeit verfügbare Google One VPN wird eingestellt und wurde bereits aus der Liste der verfügbaren Vorteile für Google One-Abonnenten gestrichen. An anderer Stelle wird das hingegen nicht so einfach sein, denn zumindest laut den damaligen Versprechen ist davon auszugehen, dass das Pixel VPN noch für mehrere Jahre angeboten wird und nicht eingestellt werden kann.



Es war schon überraschend, als vor wenigen Tagen die Meldung veröffentlicht wurde, dass das Google One VPN eingestellt wird und die Nutzer das eigentlich sehr gute (laut unabhängigen Tests) Virtual Private Network nicht mehr nutzen können. Bisher hat Google keinen Zeitplan für die Einstellung genannt und ich gehe davon aus, dass man den Zugang schrittweise im Laufe der kommenden 12 Monate zurückfahren wird. Denn wer erst kürzlich ein Jahres-Abo abgeschlossen hat, sollte auch Zugriff auf diesen Vorteil haben.

Anders sieht es beim Pixel VPN by Google One aus, das als Untermarke parallel zu den Pixel 7-Smartphones gestartet und mit den Pixel 8-Smartphones erweitert wurde. Zumindest beim Release der Pixel 7-Smartphones im Oktober 2022 hat man einen kostenlosen VPN-Zugang für mindestens fünf Jahre versprochen. Daher wird Google diese Dienstleistung bis zum Oktober 2027 anbieten müssen. Ob das unbedingt ein Google-eigenes VPN sein muss oder man sich bei totalem VPN-Ausstieg die Nutzer auch auf einen kostenfreien Drittanbieter verweisen kann, mag ich nicht zu beurteilen.

Aber auch das hierzulande nicht verfügbare Google Fi VPN bleibt weiterhin bestehen, sodass Google derzeit ohnehin wohl keinen Komplettausstieg plant. Gut vorstellbar, dass man die Infrastruktur aufrecht hält und schon bald ein eigenes VPN-Angebot startet, für das die Nutzer dann unabhängig von Google One zur Kasse gebeten werden.

