Google Podcasts: Die Plattform wird in wenigen Wochen eingestellt; Google nennt Datum für Wechsel und Export

Anfang des Monats wurde Google Podcasts offiziell für US-Nutzer eingestellt, die bei gewünschtem Verbleib im Google-Netzwerk zum Nachfolger YouTube Music wechseln müssen. Dieser Schritt galt tatsächlich nur für US-Nutzer, denn europäische Nutzer hatten eine längere Gnadenfrist. Jetzt hat das Podcasts-Team offiziell angekündigt, wann in Europa und dem Rest der Welt der Stecker gezogen wird.



Die Einstellung von Google Podcasts war lange Zeit absehbar, wurde von Google aber lange Zeit nicht bestätigt und auch nicht kommentiert. Vor einigen Monaten wurde das Aus dann offiziell gemacht, für den 2. April 2024 angekündigt, und kurz darauf ein Export-Tool zu YouTube Music gestartet. Dieses Tool wird allerdings nur für US-Nutzer angeboten, während es für europäische Nutzer erst etwas später starten sollte. Am 2. April wurde Google Podcasts dann offiziell in den USA eingestellt, ist in Europa weiterhin verfügbar und wir Rest-der-Welt-Nutzer warten nach wie vor auf das Tool.

So soll es mit Google Podcasts weitergehen

Nutzer außerhalb der USA können Google Podcasts bis circa Mitte oder Ende Juni 2024 nutzen. Das Übertragen und Exportieren von Google Podcasts-Abos ist für alle Nutzer weltweit noch bis zum 29. Juli 2024 möglich.

Es gibt noch immer keine ganz konkreten Informationen für europäische Nutzer, aber in obiger Darstellung ist von „Nutzer außerhalb der USA“ die Rede. In einer früheren Version des Support-Dokuments war vom 24. Juni die Rede, was sich recht genau mit „Mitte bis Ende Juni“ deckt. Warum man die exakte Datumsangabe jetzt entfernt hat und warum man auch zwei Monate vorher noch immer keinen konkreten Plan hat, lässt sich schwer beurteilen.

Ob es bis dahin den Zugang zum Export-Tool von YouTube Music geben wird, wissen wir ebenfalls noch nicht. Sobald dieses verfügbar ist, werden wir euch hier im Blog informieren.

[Google Support]