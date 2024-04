Pixel-Smartphones: Das April-Update ist (schon wieder) da – Google behebt das Telefon- und Daten-Problem

Google hat schon vor zwei Wochen das April-Update für die Pixel-Smartphones veröffentlicht, das nur wenige Stunden später für die meisten Geräte ausgerollt wurde. Weil dieses offenbar einige Probleme mit sich brachte, wartet man nicht mehr auf das Mai-Update, sondern hat jetzt eine der seltenen zweiten Runden gestartet. Das zweite April-Update soll die kursierenden Schwierigkeiten mit der Mobilfunk- bzw. Datenverbindung beheben.



In den letzten Tagen gab es vermehrt Berichte von Pixel-Nutzern, die Probleme mit ihrer Mobilfunkverbindung oder auch Datenverbindung hatten. Das reichte von schlechter Verbindung über mehrfache Ausfälle bis hin zur unschönen Tatsache, dass Anrufe nicht mehr durchgestellt wurden, sondern direkt auf der Mailbox landeten. Glücklicherweise sieht man das bei Google als großes Problem, wartet nicht bis auf den Mai, und behebt es nun mit einem zusätzlichen April-Update.

Im Update heißt es lediglich:

The current software update provides performance improvements for LTE call/data and network issues.