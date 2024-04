Google Wallet & Wear OS: Mobiles Bezahlen erfordert wohl bald Eingabe des PIN-Codes – bei jeder Bezahlung

Das Bezahlen mit Google Wallet ist mit dem Smartphone oder der Smartwatch sehr leicht und jederzeit möglich, dürfte aber schon bald ein etwas längerer Prozess werden. Denn nachdem man zuletzt die Sicherheit am Smartphone erhöht hat, trifft es in Kürze auch die Wear OS Smartwatches. Einige Nutzer berichten, dass sie bei jedem Bezahlvorgang ihren PIN eingeben müssen.



Das Bezahlen mit der Smartwatch kann, abseits von den leichten Verrenkungen, sehr bequem sein und geht im wahrsten Sinne des Wortes schnell von der Hand: Einfach die smarte Uhr auf das Terminal halten und in den meisten Fällen ist die Sache damit erledigt. Aber das könnte sich ändern, denn jetzt berichten erste Nutzer davon, dass sie vor JEDEM Bezahlvorgang ihren PIN-Code auf der Smartwatch eingeben müssen, um die Bezahlung erfolgreich abzuschließen.

Statt also nur die Uhr aufzulegen, benötigt es mehrere Taps am Display. Und das ganz unabhängig davon, ob die Smartwatch mit dem Smartphone verbunden ist oder nicht. Damit geht man einen ähnlichen Weg wie auf den Smartphones, bei denen seit einigen Tagen für viele Nutzer eine biometrische Entsperrung notwendig ist, um innerhalb der nächsten drei Minuten bezahlen zu können. Doch was am Smartphone noch schnell von der Hand geht, ist auf der Smartwatch nicht ganz so bequem.

Grundsätzlich ist jede zusätzliche Sicherheit zwar zu begrüßen, aber ich denke in diesem Fall schießt man damit über das Ziel hinaus. So lange das Smartphone in unmittelbarer Nähe zur Smartwatch ist, sollte das meiner persönlichen Meinung nach als Sicherheit ausreichen. Bisher hat man diese Änderung nicht offiziell angekündigt, aber ein solcher Testlauf findet nicht ohne Grund statt.

[9to5Google]