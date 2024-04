Google Maps: Nutzer sollen mehr ÖPNV fahren oder zu Fuß gehen – Routenplanung zeigt jetzt Alternativen

Nutzer von Google Maps durften sich erst vor wenigen Tagen über neue Funktionen für E-Autos freuen und anlässlich des heutigen ‚Tag der Erde‘ gibt es noch ein neues Feature, mit dem sich dieselbige schonen lassen soll. Denn die Routenplanung schlägt den Nutzern jetzt in den ersten Städten ein nachhaltigeres Verkehrsmittel vor, wenn ein solches als attraktive Alternative zur Verfügung steht.



Mit der Google Maps Routenplanung lassen sich die gewünschten Wege mit vielen verschiedenen Verkehrsmitteln planen, wobei man die Nutzer schon seit längerer Zeit auch über Umweltaspekte informiert. Jetzt wird in ersten Städten ein Update ausgerollt, das den nachhaltigeren Weg regelrecht aufdrängen will. Plant ihr eine Route mit dem Auto und es steht eine akzeptable Alternative mit dem ÖPNV zur Verfügung, dann wird diese als „bedenke auch“ (oder ähnlich) vorgeschlagen.

Vorgeschlagen werden Alternativen per ÖPNV oder auch einmal zu Fuß. Allerdings nur dann, wenn es zeitlich keinen großen Unterschied macht oder gar die bessere Variante ist. Vermutlich werden sich nur die wenigsten Autofahrer in den Bus setzen wollen, aber wenn es auch nur ein paar Nutzern eine attraktive Alternative aufzeigt, dann ist damit schon viel gewonnen. Gerade in Städten ist man vielleicht gewillt, sich in den ÖPNV zu setzen und dann stressfrei, ohne Stau und vielleicht sogar schneller ans Ziel zu kommen.

Das neue Feature wird in den nächsten Wochen in 15 Städten weltweit ausgerollt, darunter Amsterdam, Barcelona, London, Montreal, Paris, Rom und Sydney.

[Google-Blog]