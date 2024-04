Android: Google Maps Standortfreigabe per Satellit kommt – Freigabe ohne Mobilfunknetz (Teardown)

Google will die Möglichkeiten der Satellitenkommunikation weiter ausbauen und arbeitet in diesen Tagen an einer Reihe von Funktionen, die mit dem nächsten Android- oder Pixel-Release starten könnten. Jetzt zeigt sich, dass auch Google Maps diese Technologie nutzen soll, um es Nutzern zu ermöglichen, ihren aktuellen Standort mehrmals pro Tag zu übertragen.



Erst vor wenigen wurde bekannt, dass Google die Satellitenkommunikation für alle Nutzer öffnen und den Versand von SMS-Nachrichten über diesen Kanal ermöglichen möchte – ganz unabhängig von einem möglichen Notfall. Jetzt zeigt sich in einer aktuellen Version von Google Maps, dass auch die Android-App der Kartenplattformen diesen Kanal nutzen darf, allerdings nur in sehr eingeschränkter Form.

Standortfreigabe per Satellit

Bei einem Notfall ist es natürlich nicht nur wichtig, andere Menschen kontaktieren zu können, sondern auch den Standort mitteilen zu können. Daher wird die Google Maps Standortfreigabe entsprechend ausgestattet. Nutzer sollen laut eines Teardowns die Möglichkeit haben, ihren Standort in 15-Minuten-Intervallen an die Google Maps-Server zu senden. Klingt gut, allerdings nur bis zu fünf Mal pro Tag. Ich verstehe das so, dass man nach einer fünfmaligen Standort-Übertragung 24 Stunden warten muss, bis ein neuer Versuch möglich ist.

Grundsätzlich ist das eine sehr gute Sache. Aber wenn es tatsächlich diese Einschränkung geben sollte, kann es natürlich passieren, dass man die Funktion im Notfall eben NICHT nutzen kann. Mit einer Bewertung sollte man daher noch abwarten, bis das Ganze offiziell angekündigt wird.

