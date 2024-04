Neues Android-Update: Akkulaufzeit bestimmter Handys wird verlängert

Im Android-Update 15 soll eine Funktion enthalten sein, die dafür sorgt, dass die Akkulaufzeit bei vielen Handys verlängert wird. Jedoch steht das vielversprechende Feature zu Beginn wohl nur für ausgewählte Modelle zur Verfügung.



Bild von Pasi Mämmelä auf Pixabay

Android 15-Update: Noch gibt es keine offiziellen Informationen, wann das Update auf den Markt kommt

Ob Samsung, Google Pixel oder Xiaomi: Am Ende könnte die Akkulaufzeit immer etwas besser sein. Es gibt zwar verschiedene Möglichkeiten, die Akkulaufzeit zu optimieren, aufgrund starker Geräteleistungen und der Tatsache, dass die Smartphones heute stundenlang am Tag für die unterschiedlichsten Dinge genutzt werden, müssen sie auch regelmäßig aufgeladen werden.

Natürlich hat die Akkulaufleistung des Smartphones etwas mit der persönlichen Nutzung zu tun. Wer etwa stundenlang über diverse Portale wie Netflix oder Disney+ Serien und Filme streamt oder das eine oder andere Spiel zockt, der sorgt natürlich dafür, dass sein Smartphone mehr Akkuleistung benötigt, als wenn das Gerät stundenlang unberührt am Schreibtisch liegt. Auch Online Spiele, unter anderem auch das Online Glücksspiel, sind sehr beliebt. Jedoch gilt auch hier: Spiele wie Blackjack, Roulette oder Online Casinos ohne Einsatzlimit laut Wette.de haben natürlich Auswirkungen auf die Akkulaufzeit. Mit dem neuen Update soll die Akkulaufzeit der Android-Smartphones jedoch verbessert werden, sodass noch länger gestreamt oder im Online Casino gespielt werden kann. Aber bis das Android 15-Update rauskommt, werden wohl noch ein paar Monate vergehen. Noch gibt es keine genauen Informationen, wann das Update zur Verfügung stehen soll. Bislang konnten nur ausgewählte Nutzer im Zuge einer Developer Preview, also einer Entwicklervorschau, die neuen Funktionen unter die Lupe nehmen.

Was wir aktuell über das neue Update wissen

Erste Hinweise gibt es bereits: So soll das neue Update eine Timeout-Verbesserung mit sich bringen. Bei der Timeout-Funktion wird bestimmt, nach wie vielen Sekunden das Display des Smartphones automatisch ausgeschaltet wird. Das Minimum der meisten Hersteller von Android-Smartphones liegt bei 15 Sekunden. Folgt man „Android Police“, einer englischsprachigen Technik-Website, dann könnte es hier zu einer gravierenden Änderung kommen: Denn die das Display könnte sich nach dem Update auch unter 15 Sekunden abschalten – somit kann das Smartphone ab dem Zeitpunkt, ab dem es nicht mehr benutzt wird, sofort das Display ausschalten. Wie das funktionieren soll? Mit der Frontkamera des Geräts. Erkennt die Frontkamera, dass der Nutzer nicht mehr auf das Smartphone schaut, dann wird das Display sofort abgeschaltet.

Durch diese Funktion erwächst der Vorteil, dass es zu einer Einsparung der Akkulaufzeit kommt. Tatsächlich kann nämlich das hell leuchtende Display einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Akkulaufleistung haben. Wenn aber das Display automatisch abgeschaltet wird, dann vergehen keine 15 Sekunden, in denen der Akku unnötig belastet wird. Wenn man also mehrmals am Tag einen Blick auf das Smartphone wirft, dann wird der Akku über einen nicht zu unterschätzenden Zeitlauf belastet, während das Smartphone aber gar nicht verwendet wird.

Feature wird anfangs wohl nicht für jedes Android-Smartphone zur Verfügung stehen

Mishaal Rahman, der Entdecker dieses vermeintlichen Features, geht jedoch davon aus, dass nicht jedes Smartphone mit Android diese Funktion bekommen wird. Zu Beginn soll das Feature nur für ausgewählte Modelle angeboten werden. So geht Rahman davon aus, dass es dieses Feature nur für Google Pixel-Handys geben wird.

Aber es wird am Ende wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis das neue Feature auch auf den Smartphones von Samsung und Xiamoi zum Einsatz kommen kann. Letztlich unterstützen einige der Smartphones schon von sich aus die Timeout-Funktion via Frontkamera. Somit steht einer Implementierung nichts im Wege, weil die Smartphones die dafür notwendige Hardware bereits besitzen.

Bild von freestocks-photos auf Pixabay

Aktuelles Betriebssystem: Android 14

Bei Android 14 handelt es sich um die 14. Hauptversion des mobilen Betriebssystems, das von Open Handset Alliance entwickelt wurde. Am 8. Februar 2023 wurde die erste Developer Preview veröffentlicht; die finale Version des Android 14 wurde dann am 4. Oktober 2023 zur Verfügung gestellt.