Google Vids: Neue Workspace-App erstellt vollständige Videopräsentationen per KI (Screenshots & Video)

Vor einiger Zeit ist die Gemini-KI in Google Workspace eingezogen und bietet in den bestehenden Apps eine Reihe von Hilfsmitteln zur Erstellung oder Verfeinerung von Inhalten. Jetzt hat man mit Google Vids erstmals ein neues Produkt angekündigt, das vollständig auf der Gemini-KI basiert und es den Nutzern ermöglicht, eine vollständige Videopräsentation in nur wenigen Schritten zu erstellen.



Google hat eine neue Workspace-App gestartet, die es bei richtiger Umsetzung so manchen Anbietern von Videopräsentationen in Zukunft schwer machen könnte: Mit Google Vids wird eine App-Vorschau für ausgewählte Nutzer freigeschaltet, die mit dieser eine vollständige Videopräsentation erstellen können. Für die Erstellung wird lediglich das Thema und eine Beschreibung mit allen wichtigen Details benötigt und anschließend müssen die gewünschten Bilder und Videos hochgeladen. Bei Bedarf kann aber auch alles manuell oder per Vorlage erstellt werden.

Google Vids erstellt aus diesem Material ein Konzept, ein Storyboard, ein Grundgerüst für die Präsentation und in weiterer Folge auch die gesamte fix-fertige Präsentation. Als Nutzer kann man an allen Stellen eingreifen und das Storyboard ändern (ein klein wenig wie bei Google Slides), sodass man sich mit der App auch nur ein umfangreiches Grundgerüst erstellen kann, auf dem sich dann aufbauen lässt. Ob sich das dauerhaft nur auf Präsentationsvideos beschränken wird, bleibt abzuwarten.

Dass man aus dieser Idee ein eigenes Google Workspace-Produkt gemacht hat und dieses nicht in eine der anderen Apps integriert, zeigt schon, dass man damit noch sehr viel vorhat. Auf den folgenden Screenshots sowie dem unten eingebundenen Video könnt ihr das Tool in Aktion sehen. Mutmaßlich wird es nicht mehr lang dauern, bis man es für zahlende Gemini Workspace-Nutzer freigibt.









