Pixel-Smartphones: Das neue Google-VPN macht wohl Probleme – Nutzer berichten von Abbrüchen und mehr

Parallel zur Einstellung des Google One VPN begann vor wenigen Tagen der Rollout des neuen Pixel VPN, das das zuvor genutzte Produkt ersetzen soll. Die Zeitspanne zwischen Rollout und Einstellung war sehr kurz gewählt, sodass es kaum überraschend ist, dass vermehrt Nutzer von Problemen mit dem neuen VPN auf ihren Pixel-Smartphones berichten.



Vor etwas mehr als zwei Wochen hat Google mit dem Rollout des neuen Pixel VPN by Google begonnen, das auf allen Pixel-Smartphones der siebten Generation sowie dem Pixel Fold (und vielleicht dem Pixel Tablet) ankommt. Dieses soll das Versprechen fortführen, dass man den Nutzern für die gesamte Lebensdauer des Smartphones ein kostenloses VPN zur Verfügung stellt. Denn vor wenigen Tagen wurde das Google One VPN vollständig eingestellt.

Jetzt berichten immer mehr Nutzer davon, dass das neue VPN unterschiedlichste Probleme macht. Einige Webseiten lassen sich nicht laden (etwa Amazon), einige Android-Apps können über das VPN keine Daten empfangen oder zum Teil soll die Verbindung sehr stockend sein. Wieder andere beklagen Aussetzer und einige haben das neue VPN wohl noch gar nicht erhalten und stehen somit trotz damaligem Werbeversprechen derzeit ohne VPN-Angebot da.

Google wird diese Probleme sicherlich in den Griff bekommen, denn mit dem zuvor angebotenen Google One VPN lief das ja auch alles. Dennoch ist es erneut ein holpriger Übergang, den man für die Nutzer sicherlich etwas sanfter hätte gestalten können. Ein etwas längerer Zeitraum zwischen dem neuen Pixel-VPN und der Einstellung des Google One VPN hätte gut getan. Warum letztes dann doch so eilig eingestellt werden musste, hat Google bisher nicht begründet.

