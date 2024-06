Google One VPN: Das Gratis-VPN wird heute eingestellt – alle Infos für Pixel-Nutzer und Abonnenten

Erst vor wenigen Wochen wurde das überraschende Aus des Google One VPN verkündet und jetzt ist es schon soweit: Laut offiziellen Angaben wird man noch heute den Stecker ziehen und das eigentlich recht attraktive Gratis-VPN auf den Google-Friedhof schicken. Anlässlich dessen findet ihr hier noch einmal alle Informationen, die insbesondere die Nutzer eines neueren Pixel-Smartphones betreffen.



Als Google im April die Einstellung des Google One VPN angekündigt hat, dürfte so mancher Nutzer überrascht gewesen sein, denn eigentlich ist es ein sehr zentraler Vorteil des gesamten Google One-Abos. Mit dem Wegfall des VPN wird dieses leider immer unattraktiver, aber dennoch werden die Nutzer nicht wechseln können. Aufgrund von geringer Nutzung hat man sich zur Einstellung entschieden, wobei „geringe Nutzung“ bei Google ein sehr weit definierter Bereich sein kann. Zunächst sprach man von einer Einstellung bis Ende des Jahres und wusste es nach der internen Entscheidung wohl selbst noch nicht so genau. Aber dann ging es doch sehr viel schneller.

Die Chancen standen gut, dass wir das Netzwerk noch längere Zeit nutzen können, aber leider weit gefehlt. Denn wenige Wochen später hat man das Ganze ein wenig konkretisiert und ein genaues Datum genannt, wann endgültig Schluss ist: Und zwar am heutigen 20. Juni 2024 wird man den Stecker ziehen und den Zugang zum Netzwerk für alle Google One-Abonnenten abschalten. Das ist natürlich unabhängig davon, ob die Android-App oder der Windows-Client genutzt wird. Es ist gut möglich, dass das Netzwerk rein technisch noch etwas länger funktioniert und vielleicht einige Zeit weiter genutzt werden kann, aber grundsätzlich ist heute die Deadline.

Geschützt von dieser Einstellung sind lediglich Nutzer der Pixel-Smartphones ab der siebten Generation, denen der Zugang zum VPN als Geräte-Vorteil versprochen wurde. Diese sollten ab dem 3. Juni ein Systemupdate erhalten haben. Dieses bringt ein neues „Google VPN“ mit, das fortan verwendet werden kann. Dabei handelt es sich um das Produkt, das zuvor auf Google One basierte und als „Pixel VPN by Google One“ beworben wurde. Also eher ein Rebranding als eine echte Änderung.









Alle Details zur Einstellung des Google One VPN

Google Fi bietet einen VPN‑Dienst als Teil von Telefontarifen. Wenn das VPN aktiviert ist, werden Ihre Onlineaktivitäten über die mobile Datenverbindung oder über WLAN verschlüsselt.

Das Pixel 8 verfügt über ein integriertes VPN in den Systemeinstellungen.

Pixel 7-Geräte: Nachdem VPN von Google One aus der Google One App entfernt wurde, können Pixel 7-Nutzer die VPN‑Funktion weiterhin verwenden, wenn sie ihre Systemsoftware aktualisieren. Durch ein Systemupdate am 3. Juni 2024 wird für Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a und Pixel Fold ein integriertes VPN namens „Google VPN“ aktiviert.

Im Play Store sind außerdem andere VPN‑Dienste verfügbar.

Die Einstellung an sich ist schon sehr ärgerlich, doch dass man diese gar in einem so kurzen Zeitraum umsetzt, macht die Sache noch einmal deutlich schlimmer. Denn gerade für Abonnenten des Jahrespakets geht damit ein Vorteil verloren, für den sie bereits für mehrere Monate im Voraus bezahlt haben, diesen aber nicht mehr über die gesamte Laufzeit nutzen können. In der Schwebe ist übrigens noch, ob auch Pixel Tablet-Nutzer das VPN verwenden können. Auf der Google Support-Seite findet ihr auch Informationen darüber, wie ihr die Google One VPN-App deinstallieren könnt.

