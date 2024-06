Pixel VPN: Googles neue VPN-App war kurzzeitig auch auf dem Pixel Tablet nutzbar – Versehen oder Testlauf?

In diesen Tagen wird das Google One VPN endgültig eingestellt und Nutzer der Pixel-Smartphones dürfen sich als Ausgleich auf den Rollout des Pixel VPN by Google freuen, der für die meisten Geräte bereits abgeschlossen sein sollte. Jetzt zeigt sich, dass das VPN kurzzeitig auch auf dem Pixel Tablet nutzbar gewesen ist, allerdings hat Google sehr schnell einen Riegel vorgeschoben.



Weil das kurzfristig angekündigte Aus des Gratis-VPN von Google One mit dem VPN-Versprechen der Pixel-Smartphones kollidiert, hat Google das Pixel VPN geschaffen, das diese Funktion nahtlos übernehmen soll. Das gilt für alle Pixel-Smartphones der siebten bis achten Generation, wobei die Pixel 8-Geräte bereits mit dieser App ausgeliefert worden sind. Für das Pixel Tablet gilt das Versprechen hingegen nicht.

Dennoch soll es vor einigen Tagen möglich gewesen sein, das Pixel VPN für das Pixel Tablet herunterzuladen und in angedachter Funktion zu verwenden. Das dürfte bei Google sehr schnell aufgefallen sein, man hat einmal in das Dokument der versprochenen Vorteile hereingeschaut und dann gemerkt, dass man für das Pixel Tablet gar keinen solchen versprochen hat. Daher hat man sowohl die Möglichkeit der Installation als auch die Nutzung des VPN für das Tablet schon nach wenigen Tagen wieder blockiert.

Zwar berichten Nutzer vereinzelt davon, dass die Android 15 Beta die Nutzung weiter ermöglicht, aber das dürften dann wohl eher Ausnahmefälle sein. Es ist unklar, ob Google das Pixel Tablet langfristig von diesem VPN ausschließt oder es sich noch um einen Testlauf handelt, an dessen Ende die VPN-Unterstützung freigeschaltet wird. Sollte man das Pixel Tablet ausschließen, sind das vielleicht auch keine guten Nachrichten für das Pixel 9 und andere kommende Geräte, aber warten wir es einmal ab.

[9to5Google]

