Pixel Fold: Überraschendes Comeback – Google bringt das erste Foldable nach Pixel 9 Pro Fold-Start zurück

Google hat vor wenigen Tagen das Pixel 9 Pro Fold vorgestellt, das bereits vorbestellt werden kann und in einigen Wochen in den Verkauf geht. Parallel dazu wurde der Vorgänger Pixel Fold sofort und ohne jeglichen Abverkauf aus dem Portfolio gestrichen. Wie Google jetzt überraschend mitteilt, soll die erste Foldable-Generation scho bald wieder in den Verkauf kommen.



Mit dem Start der Vorbestellungen für das Pixel 9 Pro Fold hat Google das Pixel Fold aus dem Verkauf genommen. Das ist grundsätzlich nicht ungewöhnlich, wenn ein Nachfolger auf den Markt kommt. Aber sollte man den Lagerbestand tatsächlich so exakt getroffen haben, dass das erste Modell am selben Tag nicht mehr verfügbar ist? Nein, denn wie Google jetzt überraschend angekündigt hat, wird das Pixel Fold im September wieder in den Verkauf gehen. Man plant, das Pixel Fold mit dem offiziellen Verkaufsstart des Pixel 9 Pro Fold zurückzubringen.

Klingt nach einer merkwürdigen Strategie, denn der Google Store hat das Pixel Fold zumindest temporär vollständig aus dem Portfolio gestrichen. Es wird nicht mehr aufgelistet und der Direktlink zum Pixel Fold leitet zum Pixel 9 Pro Fold weiter. Ein „vorübergehend nicht mehr verfügbar“ hätte es da sicherlich auch getan. Dass man den Vorgänger vollständig entfernt hat, soll wohl dafür sorgen, dass die Käufer zunächst einmal zum neuen Modell greifen.

Es ist daher zu erwarten, dass das Pixel Fold zu einem günstigeren Preis zurückkommen wird. Offiziell kommuniziert hat man das zwar nicht, aber es wäre für mich die einzige logische Begründung. Man wollte das teure Pixel 9 Pro Fold nicht gegen das reduzierte Fold antreten lassen – zumindest nicht in der Vorbestellerphase.

