Pixel-Smartphones: Google verlängert Update-Zeitraum; Pixel 6 ist schon in der Bonuszeit – zwei Jahre mehr?

Google versorgt alle Pixel-Smartphones für mehrere Jahre nach dem Verkaufsstart mit Android-Updates, wobei es in den letzten Jahren mehrfach Änderungen an der garantierten Update-Dauer gegeben hat. Jetzt gibt es sowohl Hinweise als auch Diskussionen darüber, dass Google die Update-Garantie der Pixel 6-Smartphones weit ausdehnen könnte – ohne dies offiziell mitzuteilen. Denn die Nutzer befinden sich schon in der Bonuszeit.



Während Google die Pixel 8- und Pixel 9-Smartphones für ganze sieben Jahre mit Updates versorgt, sah es bei den Vorgängern noch etwas anders aus: Für die Pixel 6-Smartphones hat man drei Jahre OS-Updates und fünf Jahre Sicherheitsupdates versprochen. Erstes läuft im Oktober 2024 aus und somit sollte das zeitnah kommende Update auf Android 15 eigentlich das Letzte sein. Überraschenderweise hat man vor wenigen Tagen aber die Android 15 QPR1 Beta auch für die Pixel 6-Smartphones veröffentlicht. Die finale QPR-Version erwarten wir nicht vor Anfang Dezember.

Das bedeutet, dass Google den Pixel 6-Smartphones zumindest zwei weitere Monate schenkt. Sehr nett, normalerweise aber kaum erwähnenswert. Doch auf Twitter gibt es nun eine interessante Konversation (siehe unten eingebetteten Tweet), die Hoffnung auf mehr macht. Denn dort ist man der Meinung, dass Google die bis Oktober 2026 versprochenen Sicherheitsupdates auch auf die Betriebssystem-Updates beziehen wird – und das aus gutem Grund.

Für Googles Pixel-Abteilung wäre es wohl leichter, die Pixel 6-Smartphones mit Sicherheitsupdates UND OS-Updates zu versorgen, als für diese Generation separat Sicherheitsupdates auf Basis eines alten Betriebssystems zu entwickeln. Denn ein Bugfix oder eine gestopfte Sicherheitslücke für Android 16 funktioniert auf Android 15 vielleicht nicht oder verhält sich anders. Daher war von vornherein vielleicht nicht so schlau, diese beiden Zeiträume zu separieren.









Erst einmal geht es nur um Android 15 QPR1 und wir werden wohl erst ab der QPR2 erfahren, wie Google es tatsächlich mit den Updates hält. Ich denke, dass das Argument schlüssig ist. Googles Pixel-Team hat seine Schuldigkeit mit drei Jahren OS-Updates getan und sich somit abgesichert, falls sich die Pläne in den Jahren nach dem Verkaufsstart geändert hätten. Das heißt aber nicht, dass man auf den drei Jahren beharrt, sondern es ist nur eine garantierte Dauer, die man jederzeit darüber hinaus verlängern kann.

Pixel 6-Nutzer dürfen daher vielleicht von Android 16 träumen und wenn es ganz wild kommt gar von Android 17. Belasst es aber beim Träumen und freut euch über jedes zusätzliche Update, denn selbst wenn man jetzt noch ein paar Monate drauflegt, muss das nicht heißen, dass es tatsächlich bis Oktober 2026 weitergehen wird. Weiterer Hoffnungsschimmer: Der ab den Pixel 6-Smartphones verbaute Google Tensor SoC macht es immerhin möglich, dass Google ohne externe Abhängigkeiten in die Verlängerung geht.

» Pixel 9-Smartphones: So ist die auffällige Kameraleiste entstanden – Produktdesign ohne Kompromisse

Pixel 9 vorbestellen + Speicher-Upgrade + 200 Euro Ankaufprämie: Amazon | Saturn | Media Markt

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)

Letzte Aktualisierung am 24.08.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!