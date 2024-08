Wie Geekom Mini-Pcs Grafikdesign und Videobearbeitung unterstützen

Die Design- und Videobearbeitungs-Branche befindet sich bereits seit Jahren in einem steten Wachstum. Während die Grafikdesign-Branche in Kalifornien (USA) im Jahr 2014 noch Umsätze von etwa 1,4 Milliarden US-Dollar generierte, sollen es im Jahr 2024 bereits über 2,1 Milliarden US-Dollar sein. Auch hierzulande verzeichnen Analysten ein anhaltendes Wachstum der Branchen Grafikdesign und Videobearbeitung.



Mit diesem starken Wachstum in der jüngsten Vergangenheit gehen allerdings auch große Umwälzungen einher. Neu erschlossene Märkte, ein sich veränderndes Konsumverhalten und technische Fortschritte fordern Studios und Freelancer in Grafikdesign und Videobearbeitung zunehmend, ihre Kenntnisse zu erweitern und ihre Ausrüstung zu verbessern.

Neue, zuvor noch experimentelle, Techniken sind mittlerweile salonfähig geworden und sind für moderne Designer schon jetzt unverzichtbar. 3D-Design, immersive Inhalte, vor allem AR-Inhalte und neue Lösungen in der Remote-Zusammenarbeit fordern aber nicht nur Designer, sondern auch deren Ausrüstung. In einem dynamischen und leistungsstarken Arbeitsumfeld benötigen Designer flexible Lösungen. Diese finden sie zunehmend in sogenannten Mini-PCs.

Welche Trends in der Kreativbranche Sie auf keinen Fall verpassen sollten, warum sich immer mehr Studios und Freelancer mini PC für Grafikdesign zulegen und welche Rolle der taiwanische PC-Hersteller GEEKOM in dieser spannenden Entwicklung spielt, finden wir gemeinsam in diesem Artikel heraus.

Aktuelle Trends In Der Kreativbranche

Die Kreativbranche sieht sich der Herausforderung gegenüber, einen Verbrauchermarkt zu bedienen, der sich rasend schnell verändert. Vor allem die Art, wie Verbraucher aller Altersklassen Werbeinhalte konsumieren, hat sich stark verändert. Visuelle Inhalte und immersive Erfahrungen spielen eine wachsende Rolle bei der Erstellung von Web-Inhalten.

Hinzu kommt, dass viele Studios seit der Corona-Pandemie vermehrt auf das Home Office setzen und sich nun mit der Herausforderung konfrontiert sehen, ihre Remote-Zusammenarbeit zu meistern. Wir erklären Ihnen genau, was Sie über die jüngsten Entwicklungen wissen müssen.

3d-Design

Die Erstellung digitaler Inhalte wird in der Zukunft immer mehr in dreidimensionaler Form geschehen. Sogenanntes 3D-Design erlebt vor allem im Bereich Animation eine Hochkonjunktur. Animationsfilme, kurze Erklärvideos sowie traditionell statische Grafiken wie Präsentationen oder Statistiken erreichen durch 3D-Design neue visuelle Maßstäbe.

Selbst Printmedien, etwa Visitenkarten, verabschieden sich von minimalistischen Formen und setzen vermehrt auf ansprechende 3D-Designs. In beiden Bereichen sind jetzt schon spannende Subgenres zu beobachten, wie z. B. der 3D-Hyper-Surrealismus, dessen Reiz in der Lösung von konventionellen, realistischen Grafiken liegt.

Immersive Inhalte

Die letztjährigen Launches bahnbrechender VR- und AR-Technologien, darunter zahlreiche alltagstaugliche AR-Brillen, signalisieren einen industrieweiten Trend hin zu immersiven Inhalten. Grafikdesigner und Videobearbeiter machen zunehmend von VR und AR Gebrauch, um interaktive visuelle Inhalte zu erstellen, die die Kauferfahrung von Kunden intuitiver gestalten.

Schon weiter gehen Designer derweil in der Gamingbranche, in der sich VR-Gadgets allmählich in den Mainstream einschleichen. Selbstverständlich gehen diese Entwicklungen auch mit neuen technischen Anforderungen an PCs für Grafikdesign und Videobearbeitung einher.

Remote-Zusammenarbeit

Gestiegene technische Voraussetzungen treffen in diesem dynamischen Markt allerdings auch auf ein Umfeld, in dem längst nicht mehr zentral in einem Büro zusammengearbeitet wird. Bereits 22 % der Deutschen arbeiten mindestens zum Teil im Homeoffice. In der Grafikdesign-Branche dürfte dieser Anteil noch deutlich höher sein.

Das neue dynamische Arbeitsumfeld fordert technische Lösungen, die weiterhin eine fruchtbare Zusammenarbeit in Teams gewährleistet. Das betrifft sowohl Software- als auch Hardware-Lösungen. Für die effiziente Kommunikation und Zusammenarbeit in Teams und mit Kunden setzen Studios und Agenturen zunehmend auf sogenannte Omnichannel-Plattformen. Den gestiegenen technischen Voraussetzungen und dem dynamischen Umfeld werden derweil Mini-PCs gerecht.

Mini-Pcs Im Trend – Geekom Mini-Pcs Für Kreative:

Mini-PCs sind eine willkommene Lösung in den Bereichen Grafikdesign und Videobearbeitung, da sie dem dynamischen Arbeitsumfeld durch ihre geringe Größe gerecht werden, aber keine technischen Abstriche machen und damit jeglichen Designaufgaben gewachsen sind.

Auf dem deutschen PC-Markt hinterlassen Mini-PCs zunehmend einen bleibenden Eindruck. Dabei spielt der taiwanische PC-Hersteller GEEKOM eine wachsende Rolle. GEEKOM wurde in den späten 1990ern von Kom De Olde gegründet und stellt seit 2003 PCs her. Das Unternehmen konnte sich dabei vor allem in der Mini-PC-Nische etablieren und bedient heute zahlreiche Märkte auf der ganzen Welt. GEEKOM Mini-PCs stehen für eine gelungene Balance zwischen Flexibilität und Leistung und können dabei mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen.

GEEKOM Mini-PCs gehören zu den kompaktesten Mini-PCs überhaupt. Im Vergleich zum aktuellen Apple Mac Mini sehen die taiwanischen Mini-PCs geradezu winzig aus. Das macht sie zur optimalen Lösung für Designer und Freelancer, die zum Teil im Homeoffice arbeiten und in der Lage sein müssen, ihr Setup an unterschiedlichen Arbeitsplätzen zu nutzen. Das gilt nicht nur für die Hardware, sondern auch für die Software. So hat etwa jeder GEEKOM Mini-PC Windows 11 und kann ohne vorherige Einweisung von Designer und Cuttern genutzt werden.

Benutzerfreundlichkeit trifft bei GEEKOM zudem auf hohe Leistung. Sämtliche Mini-PCs des taiwanischen Hersteller sind mit leistungsstarken Prozessoren und Grafikkarten ausgestattet, die auch intensiver Design- oder Videobearbeitung standhalten. Die zahlreichen Anschlüsse der GEEKOM-PCs erlauben Designern zudem, ihr ideales Setup zu realisieren und ungehindert an mehreren hochauflösenden Displays zu arbeiten. Mit umfangreichen Speicherlösungen stellt GEEKOM zudem sicher, dass sämtliche Projekte auf ihren PCs Platz finden – ohne Kompromisse.

Warum Geekom Mini Pcs & Der Beste Pc Für Grafikdesign Und Videobearbeitung Unter 1.000€?

Aus dem breiten GEEKOM-Sortiment tut sich vor allem ein Modell als perfekte Lösung für moderne Grafikdesigner und Video-Editoren hervor: der GEEKOM AX8 Pro Mini. Das neue GEEKOM-Flagship liefert in sämtlichen Kategorien ab, passt sich den Bedürfnissen kreativer Köpfe an und ist dazu noch zu einem Bruchteil des Preises anderer Mini-PCs zu haben.

Der GEEKOM AX8 Pro Mini ist eine hervorragende Wahl für Designer und Redakteure, die entweder nur wenig Platz für Hardware an ihrem heimischen Arbeitsplatz haben oder regelmäßig zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen wechseln. Mit Maßen von 117 x 111 x 38,5 mm ist der Mini-PC gerade klein genug, um auf Ihre geöffnete Handfläche zu passen. Er lässt sich damit problemlos an Monitoren montieren, auf dem Schreibtisch platzieren oder zwischen Arbeitsplätzen transportieren.

Eine breite Auswahl an Anschlüssen auf der Rückseite des Mini-PCs stellt sicher, dass Sie den PC in wirklich jedes Setup integrieren können. SSD-, USB-, HDMI- und Lautsprecheranschlüsse bieten all Ihren Gadgets den passenden Steckplatz. Einziges Manko: Die Stromzufuhr des Mini-PCs ist ausschließlich über den DC-Anschluss möglich.

Trotz der geringen Größe lässt sich der GEEKOM AX8 Pro Mini in Sachen Leistung kaum etwas vormachen. Denn in der hochwertig verarbeiteten Schale steckt ein echtes Mini-PC-Powerhouse. Beim Kauf können Kunden zwischen einem AMD Ryzen 7 Prozessor und einem AMD Ryzen 9 Prozessor wählen. Ergänzt wird dieser durch eine AMD Radeon 780M Grafikkarte. Dazu kommen satte 32 GB Arbeitsspeicher, die zudem erweiterbar sind, und ein SSD-Speicher von 1 TB bzw. 2 TB. Damit bleibt kaum ein Zweifel: der GEEKOM AX8 Pro Mini ist der Arbeit im Design und der Videobearbeitung bestens gewachsen.

Das wohl kräftigste Argument für diesen Mini-PC ist aber wohl, dass er nicht nur Flexibilität mit Leistung verbindet, sondern dies auch zu einem sehr guten Preis tut. Den GEEKOM AX8 Pro Mini erhalten Sie bereits für etwas mehr als 900€, was ihn zu einem echten Kandidaten für den besten PC für Videobearbeitung unter 1.000€ macht. Zum Vergleich: Der aktuelle Apple Mac Mini kostet mit vergleichbarer Hardware etwa 2.500€.

Der Geekom Ax8 Pro Mini Für Grafikdesign – Die Wichtigsten Merkmale

Die folgenden Merkmale des GEEKOM AX8 Pro Mini sollten Grafikdesigner und Videobearbeiter kennen, wenn sie einen Grafikdesign-PC bzw. einen Videobearbeitung-PC suchen:

Kompakte Größe: Der GEEKOM AX8 Pro Mini misst 117 x 111 x 38,5 mm und kann damit mühelos in Setups integriert und zwischen Arbeitsplätzen transferiert werden.

Der GEEKOM AX8 Pro Mini misst 117 x 111 x 38,5 mm und kann damit mühelos in Setups integriert und zwischen Arbeitsplätzen transferiert werden. Hochwertige Verarbeitung: Der Mini-PC ist stilvoll und hochwertig verarbeitet. Er kann damit problemlos auf dem Schreibtisch platziert und im Rucksack transportiert werden.

Der Mini-PC ist stilvoll und hochwertig verarbeitet. Er kann damit problemlos auf dem Schreibtisch platziert und im Rucksack transportiert werden. Vielfältige Anschlüsse: Zahlreiche Anschlüsse stellen sicher, dass Designer und Redakteure sämtliche Gadgets mit dem Mini-PC verbinden können. Der Mini-PC unterstützt einen 8K-Bildschirm, bis zu zwei 4K-Bildschirme und bis zu vier Full-HD-Bildschirme.

Zahlreiche Anschlüsse stellen sicher, dass Designer und Redakteure sämtliche Gadgets mit dem Mini-PC verbinden können. Der Mini-PC unterstützt einen 8K-Bildschirm, bis zu zwei 4K-Bildschirme und bis zu vier Full-HD-Bildschirme. Hohe Leistung: Dank hochwertiger Prozessoren und Grafikkarten ist der GEKOM AX8 Pro Mini sämtlichen Design- und Schnitttätigkeiten gewachsen. Der Arbeitsspeicher von 32 GB (auf 64 GB erweiterbar) hält auch intensiver Nutzung stand.

Dank hochwertiger Prozessoren und Grafikkarten ist der GEKOM AX8 Pro Mini sämtlichen Design- und Schnitttätigkeiten gewachsen. Der Arbeitsspeicher von 32 GB (auf 64 GB erweiterbar) hält auch intensiver Nutzung stand. Ruhiger Mini-PC: Trotz der kleinen Größe ist der Mini-PC weder zu laut, noch läuft er zu schnell heiß. Sein Lärmpegel liegt im Schnitt bei ca. 40 dB und kann im Hochbetrieb auf etwa 46 dB steigen.

Trotz der kleinen Größe ist der Mini-PC weder zu laut, noch läuft er zu schnell heiß. Sein Lärmpegel liegt im Schnitt bei ca. 40 dB und kann im Hochbetrieb auf etwa 46 dB steigen. Preis-Leistungs-Verhältnis: Hochwertige Verarbeitung und tolle Specs haben ihren Preis. Mit unter 1.000€ ist das Preis-Leistungs-Verhältnis dieses Modells aber sehr gut.

Schlussfolgerung:

Möchten Sie als Grafikdesigner oder Video-Editor gefragt bleiben, müssen Sie sich stetig weiterentwickeln und neue Fähigkeiten erlernen. Neue Nischen wie 3-D-Design und immersive Inhalte fordern dabei nicht nur Ihr Können, sondern auch Ihre Ausrüstung. Diese müssen Sie wiederum mit dem dynamischen Arbeitsalltag kombinieren, der mit Tätigkeiten im Design einhergeht.

Mini-PCs sind in dieser Situation eine wertvolle Ressource. Als Freelance-Designer und -Editor werden Sie schnell feststellen, dass ihre kompakte Größe und hohe Leistung immens zu Ihrer kreativen Arbeit beitragen. Der wohl beste PC für Videobearbeitung unter 1.000€ ist dabei wohl der GEEKOM AX8 Pro Mini. Leistung, Flexibilität und Qualität finden bei diesem GEEKOM Mini-PC bei einem wettbewerbsfähigen Preis zusammen. Damit ist er für Sie nicht nur ein nützliches Werkzeug, sondern auch ein toller Deal, den Sie zumindest in Erwägung ziehen sollten.