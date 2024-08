Gemini Update: Starker Bildgenerator startet für alle Nutzer, neue KI-Experten, Integration in GMail und Keep

Googles KI-Plattform Gemini hat auch in dieser Woche wieder einige Fortschritte gemacht, deren neue Funktionen in Zukunft noch sehr relevant sein dürften. Natürlich haben wir euch auch in den letzten sieben Tagen wieder zeitnah über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in diesem Artikel wie gewohnt übersichtlich zusammenfassen. Hier gibt es kurz und knapp unser wöchentliches Gemini Update.



Googles Gemini-Projekt ist schon seit dem vergangenen Jahr, damals noch unter dem Namen Bard, DAS Fokusprodukt des Unternehmens und war auch in dieser Woche wieder durch große Ankündigungen vorgeprescht: Denn man hat die Gemini Gems gestartet, den Bildgenerator in die nächste Generation gebracht und rollt GMail- sowie Keep-Integrationen aus. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Google Keep erhält Gemini-Listen

Gemini ist jetzt auch in Google Keep integriert und kann innerhalb des smarten Notizblocks ganze Listen erstellen. Sagt der KI einfach, welche Inhalte es geben sollte und diese wird die Liste vollautomatisch für euch füllen. Kurios, aber vielleicht für einige Nutzer mal nützlich.

» KI-Listen für Googe Keep

Gemini Bildgenerator startet

Google startet den Gemini-Bildgenerator jetzt für alle Nutzer in der neuen Generation. Das neue Imagen 3 verbessert die Bildqualität, die Erkennung, baut den Funktionsumfang aus und kann jetzt sogar Fotos von Personen erzeugen – was man vor einigen Monaten aufgrund von kontroversen Ergebnissen gesperrt hatte.

» Gemini startet Bildgenerator Imagen 3









Gemini Gems starten

Gemini startet die Gems-Plattform. Mit dieser können sich Nutzer einen KI-Experten erstellen, der frei personalisiert und jederzeit wieder aufgerufen werden kann. Dadurch kann Gemini verschiedene Blickwinkel einnehmen und möglicherweise völlig unterschiedliche Antworten auf die gleiche Frage geben.

» Google startet KI-Experten Gems

Gemini sortiert GMail-Posteingang

Gemini wird noch tiefer in GMail integriert und erhält innerhalb der Smartphone-Apps nun auch einen festen Platz im Posteingang. Dort kann der KI-ChatBot die Auflistung der E-Mails filtern, sortieren und soll somit dafür sorgen, dass die E-Mail-Sammlung übersichtlich bleibt.

» Gemini-Integration in GMail wird ausgerollt

